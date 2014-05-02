黃炳誓取代崔龙海接任朝军最高职位

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，朝鲜官方媒体的报道显示，朝鲜最高领导人金正恩的亲信黃炳誓已经接替崔龙海，担任朝鲜军方的最高职位。

朝鲜中央通讯社星期五报道称，五一劳动节庆祝活动于5月1日在新建的金正淑平壤纺织工厂举行，并介绍说"人民军总政治局局长"黃炳誓发表了讲话。 韩国联合通讯社说，这证明朝鲜人民军总政治局局长已经从崔龙海更换为劳动党组织指导部第一副部长黃炳誓。 韩联社报道，4月26日，金正恩主持召开劳动党中央军事委员会扩大会议，决定解除崔龙海人民军总政治局局长的职位，并任命黃炳誓担任此职。 朝鲜问题专家迈克尔·马登在接受法新社采访时说："事实上，与金正恩个人关系很密切的黃炳誓已经成为朝鲜的二号实权人物。" 据韩国媒体报道，现年65岁的黄炳誓曾获得金正恩母亲高英姬信任，在金正恩"接班"过程中发挥了重要作用。 目前尚不清楚崔龙海为何被免职。去年12月，金正恩处决其叔父张承泽之后，外界普遍认为崔龙海已经接替张承泽，成为朝鲜的"二号人物"。 今年早些时候，崔龙海曾连续三周没有公开露面，引起被捕传闻。但他于3月再次露面，并出现在金正日身边。因此，外界推测他早前可能是因健康原因而缺席公开活动。 但崔龙海被免职，也可能有其他原因。6天前，朝中社报道，金正日在视察一场炮击训练时，"严厉批评"了一个朝鲜人民军火炮部队。 报道称，金正恩观看炮击训练后严厉指出，部队的战斗准备不圆满。今天的炮击训练做得不好，是在训练中搞形式主义的结果。 韩联社据此推测，金正恩可能在表达对军方领导人不满，崔龙海被免职的原因可能不只是健康问题。