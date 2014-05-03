俄罗斯企业界人士认为欧亚经济联盟总部应设在阿斯塔纳

哈新社阿斯塔纳消息，俄罗斯工商业协会副会长格奥尔基•彼得罗夫说，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫关于欧亚一体化的论述对区域经济发展有重要的促进作用，会使这一区域民众更加紧密地联系起来。

格奥尔基•彼得罗夫说："1994年纳扎尔巴耶夫在莫斯科国立大学发表演讲时就提出了这一构想，当时忙于其他事务的独联体许多国家认为，这一构想为时过早。我们可以说，哈萨克斯坦总统是这一构想的主要设计师"。 格奥尔基•彼得罗夫认为，欧亚一体化的方案还不很完善，因此，我们应积极的支持它，培育它，使它尽快完善起来。但从另一角度看，目前一体化进程取得了不小的成绩，成立了海关联盟，货物不经检查，无任何障碍就可运抵拥有1.7亿消费者的大市场。 格奥尔基•彼得罗夫说："当然，通往成功的道路往往充满荆棘，坎坷不平，会有许多障碍险阻。经济领域一体化程度越高，宏观经济领域政策就会出现不和谐，同时各生产厂家利益也有所不同，最重要的是我们已形成了建立欧亚经济联盟的共识，并于今年5月份将签署欧亚经济联盟条约"。格奥尔基•彼得罗夫还说："哈萨克斯坦有很多景色迷人的地方，如阿拉木图市，气候宜人，给我留下了深刻的印象，从气候条件以及适宜人居的角度阿拉木图市适合设立总部，而从管理角度阿斯塔纳市适合设立欧亚经济联盟总部，，如在欧盟国家中比利时并不是主要国家，但布鲁塞尔是欧盟委员会总部所在地，实际上德国经济实力最强，总部设在哪里并不重要，重要的是有利于工作"。