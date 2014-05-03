一周内发生的自然灾害导致全球上百人死亡

哈新社阿斯塔纳消息，在过去的一周内世界许多国家发生自然灾害导致上百人死亡。

阿富汗山体滑坡至少350人丧生 本周阿富汗东北部巴达赫尚省发生山体滑坡事故，造成至少350人死亡，更多人失踪。 报道说，当地连续多日降雨，造成一侧山体滑坡，数百栋民宅遭到掩埋。 山体滑坡造成大约1000栋民宅受灾，其中300栋被山体滑坡的泥石流掩埋。 山体滑坡发生在周五早晨，大多数阿富汗人在家休息，以至于很多人全家都被埋在泥石流下面。 美国中南部暴雨龙卷风灾害 已致至少17死 本周美国中南部多个州近日来遭暴风雨侵袭，多地形成龙卷风，大片地区受破坏。阿肯色州和俄克拉何马州的灾情严重，至少17人死亡，多人受伤。 据报道，阿肯色州中部的福克纳(Faulkner)等三个县受灾最为严重，至少15人死亡。伤者具体数字尚不清楚，但当地官员说"很多"。 龙卷风在当地肆虐至少一个小时，导致多起翻车和撞车事故，超过1.5万人的电供中断。当局随后封锁了一条主要州际高速公路，以便清除公路上汽车残骸和树枝。

不少地方的房屋被夷为平地，救援人员在废墟中搜寻可能的生还者。当地官员说，随着救援工作展开，死亡人数可能还会上升。 在俄克拉何马州，龙卷风侵袭该州东北部小镇奎帕(Quapaw)，造成至少2人死亡，6人受伤。该州的应急管理署官员卡恩说，许多房屋和建筑已被龙卷风破坏或摧毁。 俄克拉何马城原本27日上午举行马拉松赛，但因暴风雨而被迫推迟105分钟才能开赛。 密苏里州、堪萨斯州、艾奥瓦州和内布拉斯加州当天也遭龙卷风袭击，不过尚无人员伤亡报道。 美国国家气象局较早前已对美国中南部多州发出致命龙卷风和严重雷暴警告，但气象专家指出，此次龙卷风形成速度极快，当地相关部门未能及时发布预警，因此造成较多人员伤亡。