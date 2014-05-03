亚洲开发银行副行长：短期内亚洲经济仍将保持平稳较快增长势头

哈新社阿斯塔纳消息，出席亚洲开发银行(亚行)第47届理事会年会的亚洲开发银行副行长宾度•罗哈尼认为，短期内亚洲国家经济增长不会出现明显减退，仍将保持平稳较快增长势头。

宾度•罗哈尼说："从亚洲地区经济平稳增长趋势看，短期内亚洲国家经济发展将保持较高的水平，2013年度亚洲国家经济增长率为6.1%，今年将保持6.2的增长率，预计2015年将达到6.4%，中亚国家经济增长率2013年为6.5%，这一数据主要指哈萨克斯坦，我们认为中亚国家在一定的时间内仍将保持6.5%的增长率"。 宾度•罗哈尼指出，发达国家经济复苏势头增强将对亚洲国家形成利好，拉动亚洲国家出口增长。而中国经济增长速度会适度放缓，因为，中国正在进行改革，但我们对中国经济在短期或中期保持较快的增长有信心。总的来讲，亚洲经济行驶在正确的轨道上。宾度•罗哈尼还指出，对亚洲各国来讲，进行经济体制改革非常重要，同时要消除贫困和找准经济的弱点，还应提高工作效率。 宾度•罗哈尼还说，为了在激烈的全球竞争中赢得先机、抢占市场份额，亚洲国家还应加强区域合作，这样才能保持经济运行处于合理区间。亚行对亚洲各国经济增长的中期预测已基本形成。