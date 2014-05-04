美国一学生策划屠杀全家并在学校实施爆炸被起诉

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网援引美联社报道，明尼苏达州警察当局1日称，挫败了一名少年精心策划的企图屠杀全家，并在他就读的中学实施爆炸袭击的阴谋，防止了一个"令人难以想像的悲剧"。

明尼苏达州警方称，已于4月29日逮捕了现年17岁的嫌犯，1日，在青少年法庭对他提出4项一级谋杀未遂、6项非法拥有爆炸物或可燃物以及2项破坏财産等罪名。他当天已过堂，下次出庭时间为12日。

警长马克森在新闻会上说，警方相信嫌犯为单独行动，他原计划在未来数周内实施袭击。马克森说，该少年拥有的武器数量之多令人极为不安，他表示无法透露是否有具体学生成为攻击目标。

本案的调查起始于上月末。当时市内一所小学的操场上发现3枚小型爆炸物，据称本案嫌犯承认由他所为。

根据起诉书，嫌犯在一本180页的笔记本中详细制定划了袭击计划。诉状称，该少年告诉警员说打算先在家中杀死父母与姐妹，然后在偏远的郊区纵火分散急救部门的人力，自己则前往学校在咖啡厅引爆高压锅炸弹。他还计划投掷燃烧弹、枪杀学生，并计划趁学校联络官救助学生之际将他打死。诉状称，他向警方表示准备"杀害尽可能多的学生"，其最终目的则是要引出特种部队，把自己置于死地。