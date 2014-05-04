肯尼亚计划将中文纳入中小学正式课程

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网消息，肯尼亚课程编制研究院日前正式启动肯尼亚中小学课程编制修改项目，计划将中文纳入该国中小学课程编制，这意味着中文将作为一门正式课程进入该国中小学的外语课堂。

目前，中文课程已经在肯尼亚的内罗毕大学、肯雅塔大学和埃格顿大学等高校以及阿帕希尔高中的汉语教学基地教授。虽然目前只有部分学生选择学习中文，但是这一数量正在快速增加。据了解，整个肯尼亚登记学习汉语的人数目前已超过5，000人，这一数据还不包括为数众多的通过广播孔子课堂和其他方式自学汉语的肯尼亚人。 中文学习者数量的增加和人们学习中文热情的高涨正是肯尼亚课程编制研究院着手研究在本国中小学正式开设中文课程的主要原因。 该研究院负责人莉迪亚•恩佐默女士在与肯雅塔大学签署课程编制修改项目合作协议后表示，学习中文课程对于中小学学生来说是很有价值的，这一课程能够让他们更早掌握一门新的外语，从而有助于他们在将来在国际上获得更多的发展机会。 "我们希望能为学生提供一个掌握更多的外语的机会。因此，将中文及其他语言纳入目前的中小学课程是很重要的。虽然任务艰巨，但我们有信心把它做好。" 然而，该项目在实施过程中将面临一些挑战，其中就包括中文教师资源的稀缺。莉迪亚女士说，在肯尼亚很难找到中文教师。肯尼亚将雇用汉语教育专业的中国人和少数汉语专业毕业的肯尼亚人来教授中文。去年，十多名中文专业毕业生从内罗毕大学毕业，其中约半数赴中国继续深造。而在过去几年里，陆续有来自肯尼亚的大学生到中国完成了中文专业本科或者硕士学位课程。 肯雅塔大学一名选修了中文课程的学生说，学习中文对于今后的个人发展至关重要。 "我觉得掌握中文有助于我在将来找到工作。如今肯尼亚和很多国家与中国的经贸合作十分密切，在中国经济快速发展的情况下，掌握中文就变得至关重要。" 目前，中国已经成为肯尼亚第一大外国直接投资来源地和第二大贸易伙伴。而纵观全非，2013年双边贸易额更达到2102亿美元，再创历史新高。 肯尼亚一些学生家长在听说教育部门将在中小学开设中文课程后都表示欢迎。阿米娜女士有四个孩子，他们正在首都内罗毕和第二大城市蒙巴萨上小学。阿米娜说，语言是沟通的工具，让孩子们学习中文有助于他们更好地了解中国--这个与非洲有着传统友好合作关系的国家。 "这件事对我们的孩子来说非常好。首先，他们可以在小时候学会除了英语和斯瓦希里语以外的另一种语言。我们的孩子将来可以在中国找到工作。作为家长，我觉得孩子可以懂得多门不同的外语是一件好事。他们学会之后，还可以教我。" 而作为这个项目最主要的受益者--肯尼亚的中小学生，他们早就对中文学习充满了期待和热情。 "我会在这次中文考试中得第一名。我特别喜欢学习外语。我有信心会学好中文。" "虽然中文很难，但是我们老师很会教。我们在学校学习之后，在家也会练习说中文。" "我爸爸懂一点中文，他会说中文的‘你好'。"