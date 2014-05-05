梵蒂冈秘密档案馆中发现古代哈萨克斯坦地图 (图)

哈新社阿斯塔纳讯，据zakon.kz 网站消息，多年来与哈萨克斯坦阿尔-法拉比国立民族大学共同进行历史研究的哥伦比亚大学教授、历史学家拉菲斯•阿巴佐夫在梵蒂冈秘密档案馆中发现来历不明的古代哈萨克斯坦地图。

阿巴佐夫教授是受邀参加《罗马与阿拉什：文化遗产》研究项目的历史家之一。 该研究项目由哈萨克斯坦国家艺术学院院长、PhD博士安德烈•哈兹波拉托夫和《意大利》教学中心负责人、意大利语言研究者卡日米涅•巴日巴若夫发起的。 学者们希望通过研究，深入了解俄罗斯帝国与欧亚游牧民族，尤其与哈萨克之间的来往关系。在研究秘密档案期间找到了与现哈萨克斯坦领土相关的一系列古代地图。 阿巴佐夫教授说："我认为，这些珍贵资料将帮助我们深入了解哈萨克国家的起源以及发展历程。据目前历史研究认为哈萨克国家建立于16-17世纪，但历史学家们所掌握的关于当时哈萨克各部落的相关资料非常稀少。学者们对研究哈萨克汗国与俄罗斯以及中国的关系非常注重，但现在研究显示哈萨克汗国统治者们的外交政策是非常广泛的，可能与南亚，西欧都有建立来往联系。" 获得进入梵蒂冈秘密档案馆许可相当困难，阿巴佐夫教授在收集相关证件以及得到审批花费了整整一年时间。现找到的地图估计为16-17世纪文物。研究期间学者还发现了罗马教皇与鞑靼蒙古各统治者之间的信件。