美国一城市遭遇雾霾天 美气象局称中国是污染源

哈新社阿斯塔纳讯，据北京海外网援引美国阿拉斯加州媒体5月3日报道，由于中国的大气污染，阿拉斯加州最大城市安克雷奇的空气质量就像洛杉矶一样糟糕。

新闻网站Alaska Dispatch报道称，5月3日的安克雷奇本该是阳光明媚的一天，但是整座城市却笼罩在了雾霾之中。美国国家气象局指出，这种情况是由中国的大气污染造成的。 美国国家气象局发布的报告称，中国工厂的烟囱排放出来的煤烟带有很多沉降物，这些沉降物在空气中漂浮就形成了雾霾。沉降物可以上升到高层大气，之后在北太平洋上空漂浮，最后下沉到安克雷奇和库克海湾地区的空气中。 美国国家气象局在其Facebook主页上写道，"大气学家和研究人员可以‘倒回'沉降物的路线，这样就知道（污染的）源头了。在5月3日安克雷奇的案例中，沉降物的‘起点'位于5000英里之外的地区，而且漂浮过程持续了14天之久。" 美国气象局在Facebook主页上发布的图表显示，安克雷奇雾霾的污染源来自中国。污染物先是一路向北漂浮，遭遇盛行风之后向西前进，之后又向南漂浮至太平洋上空。从这个位置，大气污染物又蜿蜒曲折地来到了阿拉斯加。 报道称，中国某些地区呼吸着世界上最为肮脏的空气。美国《时代》杂志曾经这样描述中国陕西省临汾市： "这座位于中国内陆省山西的城市似乎被煤烟染黑，它让狄更斯笔下的伦敦看起来就像是自然公园一般质朴。山西位于中国煤矿带的中心，围绕着临汾的小山布满了矿井，其中有合法的，也有非法的。空气中到处弥漫着煤炭燃烧的气味。不必浪费力气去晾衣服--因为衣服在晾干前就会变黑。" 报道指出，空气污染对中国很多地区而言都是一个严峻的问题；但是，当你看到阿拉斯加中南部曾经通透的天空在这个周末被雾霾所吞噬时，你就会清楚地意识到，空气污染也是一个全球性问题。 安克雷奇的雾霾并非第一次出现，不过从西边来到阿拉斯加的大多数污染物是无法用肉眼看到的。今年早些时候，科学家们发布报告称，阿拉斯加州一些最为原始的国家公园出现了肉眼看不到的农药残余物。 《美国水利协会杂志》4月刊发表的一篇研究报告称，科研人员在好几种鲑鱼体内发现了农药残余，在几只北极红点鲑标本的体内也发现了同类物质。该报告的合著者、来自科罗拉多州的生态学家科琳•弗拉纳根•普利茨表示，很明显，这种污染物来自阿拉斯加以外的地区，是风力将它们携带到这里的。 普利茨向Alaska Dispatch表示，这些污染物来自遥远的地方，它们随着大气流漂浮，之后随着降雨降落到陆地。她说，"不管怎样，目前来说这种情况都不是我们所能控制的。实际上，空气污染区没有国界。" 在刚刚过去的这个周末，一些阿拉斯加人思考的问题是，通过哪种方式让雾霾消散更好？是寄希望于一场降雨来冲刷掉漂浮在库克海湾上空的污染物，还是寄希望于一场大风来刮走雾霾？