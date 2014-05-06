卡塔尔世界杯申办又曝丑闻

哈新社阿斯塔纳讯，据国际在线消息，卡塔尔世界杯申办又曝出丑闻。据英国《每日电讯报》报道，多名FIFA执委被牵涉其中，当时在世界杯申办投票结束后，比利时执委多格的儿子被邀请前往多哈工作，而欧足联主席普拉蒂尼之子也成为一家卡塔尔控股的体育咨询公司的主管。

在2011年2月，也就是世界杯申办权尘埃落定后，皮耶特-多格，国际足联比利时执委、医疗委员会官员米歇尔-多格的大儿子收到了卡塔尔私立医院阿斯皮特的工作邀请，2012年，他举家迁往多哈开始长期在这里工作。阿斯皮特医院是海湾地区的一家私人整形和体育医疗医院，此医院的总监是哈里发-库瓦里博士，同时他也是卡塔尔奥委会医疗委员会的主席，在2009年，阿斯皮特正式成为国际足联认证和通过的体育医疗机构，包括德罗巴在内的多名球星都曾在这里接受过治疗。 皮耶特的父亲米歇尔正是国际足联最有权势的22人之一，全权主宰了2018年和2022年世界杯主办权的投票。由于当时是秘密匿名投票，具体投票细节不为外界所知，但是其后的丑闻却愈演愈烈，为此国际足联专门成立了一个独立调查委员会，负责调查卡塔尔世界杯主办权的投票事件。 多格并不是第一位卷入世界杯丑闻的国际足联高官，另外还有欧足联主席普拉蒂尼，他的儿子劳伦特现在是卡塔尔体育公司(Burrda)的CEO,另外还有前中北美和加勒比海地区足联主席杰克-沃纳，据报道他直接从卡塔尔世界杯申办委员会拿走了72万美金。