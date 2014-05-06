中国驻哈大使乐玉成：纳扎尔巴耶夫总统倡议建立的亚信已经显示出其活力

哈新社阿斯塔纳讯，"纳扎尔巴耶夫总统倡导建立的亚信已经显示出其活力"，这是中国驻哈萨克斯坦大使乐玉成今天在阿斯塔纳国立司法学院召开的"亚洲合作与信任"研讨会议上发表的。

乐玉成大使说："1992年10月5日召开的第47届联合国大会上纳扎尔巴耶夫总统提议建立亚洲信任与合作组织，目前该组织已显示出其活力，倡议充分体现了纳扎尔巴耶夫作为一个杰出的政治家国际视野和远见，如今，亚信对区域稳定和安全具有很大的影响。近年来中国与哈萨克斯坦积极参与此倡导，中国国家主席习近平期待着本月21-22日在上海举行的亚信峰会期间与纳扎尔巴耶夫总统会面，会议期间将在亚信框架内讨论双边合作的重要问题。" 乐玉成大使表示，即将到来的亚信峰会将是峰会历史上规模最大的一次，本次论坛将有40个国家的国家和政府首脑，以及众多国际组织负责人出席，会议将讨论地区安全机制以及引进"新安全观"。 外国驻哈萨克斯坦外交使团、哈萨克斯坦外交部代表、国防部以及国立司法学院师生参加了此次研讨会。 值得一提的是，中国成为继土耳其之后，成为亚信2014-2016年轮值国。