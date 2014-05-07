谷歌未雨绸缪 准备迎接后搜索时代

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网报道，谷歌靠包括展示广告和搜索广告在内的广告业务为生，这"地球人都知道"。在谷歌今年第一季度154.2亿美元的营收中，搜索广告占有多大比重？首席执行官拉里•佩奇(Larry Page)没有披露相关数据，但可以有把握地说，搜索广告在谷歌营收中仍然占有相当高的比重。

市场研究公司eMarketer估计，今年谷歌搜索广告业务营收将比2013年增长约10亿美元(约合人民币61.6亿元)至150亿美元(约合人民币923.5亿元)。在雅虎第一季度11.3亿美元(约合人民币69.6亿元)的营收中，搜索广告业务的比重超过三分之一。在各大搜索巨头的广告业务营收中，来自搜索业务的副业可能占有更高比重。但是，如果搜索业务开始骤降--甚至完全消亡，会出现什么样的后果呢？ 问题何在？ 对搜索广告业务的长期担忧是，越来越多的网民由台式机转向移动设备。移动设备用户使用搜索引擎的频度低于PC用户，他们更多地使用应用。据一名移动产业大腕称，安卓智能手机用户每天通过浏览器访问搜索引擎的次数平均仅为1.25次。 尽管第一季度雅虎做到了"逆势而上"--搜索广告业务营收增长5%至4.45亿美元，雅虎首席执行官玛丽莎•梅耶尔(Marissa Mayer)还是意识到了迫在眉睫的危机。不仅仅雅虎在积极地增强内容业务，向内容提供商转型，两家公司还在极力提振移动业务。 据eMarketer称，谷歌有利于移动业务发展的措施--从本质上说就是强迫购买桌面广告的广告客户购买移动广告，有助于弥补移动搜索广告疲软的趋势。产品列表广告包含图片，对广告客户来说效果更好。 谷歌或雅虎均未摆脱困境，但都认为自己找到了解困方法。鉴于梅耶尔曾执掌谷歌产品部门多年，这不让人感到意外。 解决方案 移动搜索的滑坡对谷歌、雅虎而言是大麻烦，对吗？要不是"语境搜索"或梅耶尔2010年时所称的"语境发现"，情况确实如此。据梅耶尔4年前所称，语境发现"有点不进行搜索直接获得搜索结果"的意味。 梅耶尔提到了语境搜索的一些例子，例如，当用户到餐馆后，无需进行搜索，智能手机就会自动显示这家餐馆的菜单。一年前推出语音搜索服务时，谷歌发布了一款打折版的语境搜索功能。真正未来版本的搜索是谷歌的Now，Now并非语境搜索的终极目的，但距离这一目标更近了。 梅耶尔仍然"看好搜索"，希望继续增加搜索广告业务营收，尤其是移动搜索广告业务。谷歌也没有放弃搜索业务，因为搜索业务对它太重要了。因此，有关搜索"消亡"的说法可能言过其实了。但谷歌和雅虎都明白，明天的搜索不会是今天这个样子。部分用户可能会对智能手机能提前了解自己的愿望感到不安，但这就是技术进步，不管你接受还是不接受，它就在那里。