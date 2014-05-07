日本与北约签署《个别伙伴合作计划》

哈新社阿斯塔纳讯，据共同社布鲁塞尔5月7日消息，日本首相安倍晋三6日下午在比利时布鲁塞尔的北大西洋公约组织（NATO）总部与北约秘书长拉斯穆森举行会谈。双方确认将在打击海盗等海上安全、电脑防卫、人道主义援助等广泛领域加强合作。会谈后，双方签署了汇总日本和北约重点合作领域的《个别伙伴合作计划》（IPCP）。

在会谈后的联合记者会上，安倍强调："亚洲和欧洲的安全密切相关。拥有法治等共同价值观的日本和北约的合作非常重要。"拉斯穆森在考虑到乌克兰紧张局势的基础上表示："欧洲正迎来冷战后最大的危机。与志向相同的日本对话很重要。" 安倍在会谈中就日中关系表示"对话大门一直敞开着"，介绍了此前日中友好议员联盟访华一事。拉斯穆森回应称"通过对话相互接近非常重要"。双方还共同对朝鲜核及导弹开发表示了担忧。 日本和北约根据合作计划，将由在非洲东部索马里海域亚丁湾参与打击海盗行动的自卫队与北约军队共享情报，开展联合演习。此外，双方还将促进自卫官在北约国防大学研修等防卫交流。 双方将促进电脑防卫责任部门之间的交流。双方还将就人道主义援助和灾害救援分享东日本大地震的经验，日本将参加北约开展的演习和讨论会。 从发挥女性实力角度出发，日本政府将派遣女职员赴北约总部。有关女性的研讨会在日本召开时，北约也将提供协助。 除日本外，北约已同韩国、澳大利亚、新西兰、蒙古签署了IPCP。