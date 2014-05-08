中国外交部:对《中亚无核武器区条约》议定书签署表示赞赏欢迎

哈新社阿斯塔纳5月8日电，据人民网援引中国外交部网站消息，5月7日中国外交部发言人华春莹主持例行记者会。5月6日，中国、美国、俄罗斯、英国、法国五个核武器国家在纽约联合国总部签署了《中亚无核武器区条约》议定书。对此，华春莹表示，五核国签署《中亚无核武器区条约》议定书，这是建设无核武器区国际进程中一件大事，是五核国与中亚国家共同努力的成果。中方对此表示赞赏和欢迎。

华春莹表示，5月6日，中国常驻联合国代表刘结一大使代表中国政府签署《中亚无核武器区条约》议定书，并宣读了中国政府关于签署《中亚无核武器区条约》议定书的声明。建立无核武器区是核领域全球治理的重要内容，也是实现无核武器世界的重要步骤，对实现核裁军和防止核武器扩散目标、促进全球和地区的和平与稳定具有重要意义。五核国签署《中亚无核武器区条约》议定书，这是建设无核武器区国际进程中一件大事，是五核国与中亚国家共同努力的成果。中方对此表示赞赏和欢迎。 华春莹说，中国一贯致力于推进核领域全球治理，支持建立无核武器区的国际努力，是唯一明确承诺无条件不对无核武器国家或无核武器区使用或威胁使用核武器的核武器国家。签署《中亚无核武器区条约》议定书是这一基本核政策的具体体现。同时，中国积极践行亲、诚、惠、容的周边外交理念，致力于维护周边和平稳定大局，积极推进同周边国家的安全合作。中亚五国均是中国的友好邻邦。中方签署《中亚无核武器区条约》议定书，也是落实周边外交理念、深化地区安全合作的重要举措，充分体现了中方对维护中亚五国及本地区和平、稳定和发展的坚定承诺。 华春莹表示，中方对哈萨克斯坦在议定书签署过程中发挥的领导作用表示赞赏。中方也将继续积极支持国际社会在中东、东南亚等地区建立无核武器区的努力。