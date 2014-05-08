瑞士"避税天堂"坍塌 专家称打击逃税需全球步调一致

哈新社阿斯塔纳5月8日电，据中新社北京5月7日报道，有"避税天堂"之称的瑞士将不再为外国人的银行账户严格保密。专家对此表示，要真正有效打击逃税需全球保持步调一致。

据报道，在6日举行的欧洲财长会议上，瑞士同意签署一份有关自动交换信息的全球新标准。根据协议，瑞士将自动向其他国家交出该国银行外国人账户的详细资料。 分析人士认为，作为世界最大的离岸金融中心，瑞士不再为外国账户保密是全球打击逃税举措的最重大突破，将有助于揭开纳税人的隐秘账户，为打击逃税和税务欺诈提供有力支持。 "避税天堂"坍塌后，哪些国家的富人将因此"忐忑"呢？中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任尹中立认为，欧盟和俄罗斯将受到较大影响。 有媒体报道称，正是迫于欧盟和美国的压力，瑞士才逐渐减少对其银行保密制度的政治支持。 在尹中立看来，鉴于新加坡是亚洲最大的离岸金融中心之一，而瑞士此举难以在短期内加剧新加坡公开外国人账户信息的压力，因此瑞士交出外国人账户信息"对中国影响不大"。 但值得注意的是，有媒体报道称，一些离岸账户户主已经将资金转移到一些拒绝账户信息透明的离岸中心，如巴拿马和迪拜。在这种情况下，瑞士此举对全球打击逃税的作用会否被冲淡？ "这的确是个难题。"尹中立对中新社记者直言。他指出，全球不同地区差异较大，且交换银行账户信息涉及国家主权问题，要保持步调一致绝非易事，这无疑会给一些欲逃税的富人以可乘之机。 但尹中立也强调说，账户信息走向透明是大势所趋。 截至2013年8月，全球已有60多个国家承诺或已经签署《多边税收征管互助公约》。这一公约旨在通过开展情报交换、税款追缴等国际税收征管协作，打击跨境逃、避税行为。 经济合作与发展组织(OECD)税务政策中心主任帕斯卡尔•圣阿芒此前亦表示，目前国际上加强税收合作的意愿非常强烈，政治和外交压力不断增大，而且全球主要离岸金融中心均已感受到这种压力。从长期来看，各种"避税天堂"终将消失。 然而，瑞士此举在助力全球打击逃税工作的同时，会否重创本国银行业，也备受关注。有观点认为，一旦银行保密制度瓦解，瑞士银行将因大量客户流失而遭沉重打击。 为客户严格保密曾是瑞士银行引以为傲的优势。根据该国法律，除非有确凿信息证明存款人有犯罪行为，否则其账户信息将受到永久保护，银行不得向包括政府在内的第三者透露关于客户的任何信息。 尹中立表示，瑞士银行受到多大冲击将取决于其公布信息的范围和时间表，但鉴于"为客户保密是瑞士银行最大的特色"，保密制度这一"法宝"失灵对瑞士银行的影响不容忽视。