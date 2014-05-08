普京：需要加紧发展远东地区

哈新社阿斯塔纳讯，据俄新网消息，俄罗斯总统弗拉基米尔•普京呼吁政府更加积极地发展远东地区，指出到现在为止还没有优先发展的投资项目清单，甚至还没有制定项目的选择标准。

普京5月7日在总统下属监测俄罗斯社会经济发展专项目标落实情况委员会会议上说："已经批准了新的2014至2025年国家计划，创建了特别的税收刺激机制，以吸引投资者向远东和西伯利亚个别地区投资。但至今还没有发展远东和后贝加尔地区的优先投资项目清单，甚至还没有确定项目选择标准。" 普京还表示："还没有制定远东居民的抵押贷款优惠条件，尤其是在地区人口持续外流和人口减少的情况下。‘2016至2025年千岛群岛社会经济发展'专项计划尚未准备就绪。" 俄总理梅德韦杰夫此前表示，俄罗斯在发展远东和实现这些地区经济增长的过程中将利用亚太地区国家潜力，与中国、印度和其他金砖国家建立经贸和投资合作。 远东地区对于俄罗斯来说具有重要的地缘政治和地缘战略意义，他拥有进入太平洋和北冰洋的通道，与中国、日本、美国和朝鲜接壤。远东拥有丰富的自然资源、大约全国三分之一的煤炭储量和水力资源。远东森林面积占俄罗斯森林总面积的30%左右。地区拥有铁矿、金、银、铂、铀矿和多金属矿。考虑到亚太