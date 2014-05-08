毛毛虫竟然可以伪装成蛇

哈新社阿斯塔纳讯，动物界的伪装大师真是不胜枚举。乍一看图片，人们十有八九会肯定这是一条蛇。但仔细看看，你就会发现这种动物还有点特殊之处。它的身子非常短，却突兀地顶着个大型爬行动物的头。其实，它根本不是蛇，而是伪装成蛇的毛毛虫，它的名字叫赫摩里奥普雷斯。

赫摩里奥普雷斯毛毛虫是天蛾科家族一种飞蛾的幼虫，被发现于南美洲、非洲和中美洲很多地区。幼虫期，它们就能够使身体最前面一部分膨胀起来，并产生爬行动物的鳞片效果，眼睛也可以变得令人毛骨悚然，和蛇极为类似。为了让它们的模仿更逼真，这种无害的毛毛虫有时甚至会对威胁它的捕食者作出蛇的冲刺猛咬动作。当然，它们没有真正的毒牙，所以并不会给对方造成严重伤害，但是它们的架势足够令对方信服，哪怕是人也唯恐避之不及。

关于赫摩里奥普雷斯毛毛虫，最让人难以置信的是它们可以彻底地改变自己的外貌。那简直就像是魔法。极少有人能观察到这种转变，可但凡有幸亲眼目睹的人都会感到无比震惊。 网友Costa Rica描述了他在哥斯达黎加热带雨林中所看的场景："初看上去，这种大毛毛虫很不起眼。把树枝压了下来，我们才意识到这条虫子正在发生渐变，最后完全变成了另一种模样。心满意足地伸了几个懒腰后，虫子突然放开它栖息的嫩叶，只用尾足让自己悬挂起来。它开始把头往内收缩，然后让身子的前面一部分膨胀起来。"

"渐渐地，脸部之前隐藏起来的黄色、黑色和白色开始出现。然后，眼睛、鼻孔、鳞屑开始形成。我们很快就明白了，它正在我们的眼皮底下变装成一条蛇！仅仅几秒钟，毛毛虫看起来极像一条扁斑奎蛇。正当我们想着它不会再有别的动静了，它开始扭动身体作冲刺状，好像随时会攻击我们！"

特蕾西和同伴们惊奇不已，很想知道发生的这一切是否真实存在。他们迅速回家，查阅各种关于这种昆虫的资料，终于了解了它就是赫摩里奥普雷斯毛毛虫。他们的研究向人们揭示了毛毛虫分为两个品种，一是常见于干燥林中的Hemeroplanes triptolemus，二是生活在热带雨林中的Hemeroplanes ornatus。这两种毛虫都是无害的，它们以夹竹桃科藤蔓的叶子为食。 最终，赫摩里奥普雷斯毛虫会褪去爬行动物的伪装而进化成大只的飞蛾。

（文章来源： 环球华网 ）