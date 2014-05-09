今天-卫国战争胜利日

哈新社阿斯塔纳讯，今天是卫国战争胜利纪念日，哈萨克斯坦与苏联其他加盟共和国一起参加了这场1941年6月开始为期1418天的人类历史上最残酷的战争。

据最新数据显示，二战时期奔赴战场的180万哈萨克斯坦将士中，仅有60万凯旋归来，在此次吞噬了2700万苏联士兵的战争中，500名哈萨克斯坦将士获得了苏联英雄称号。战争结束后，确切来说，1946年胡达伊毕尔干∙苏拉甘诺夫、1965年萨布尔∙拉西莫夫、1990年保尔詹∙莫木什获得了苏联英雄称号。塔勒哈特∙毕盖勒迪诺夫、莱奥尼德∙别达、伊万∙帕维洛夫、谢尔戈∙卢甘斯基两次获得苏联英雄称号，齐姆肯特楚古耶夫名义下的空军学院毕业生科杰杜布三次获得该荣誉。曼乔克∙玛美托娃和阿丽娅∙莫达古洛娃在战争中立下了不可磨灭的功勋，在两位女战士牺牲后，被追认为苏联巾帼英雄。 哈萨克斯坦作为原苏联共和国之一参与了此次战争，为战争需要成立了众多师旅、火炮、迫击炮、空军团以及独立营。参加了一系列重要战役，1941年9月开始的莫斯科保卫战中，潘菲洛夫指挥的第316炮兵师立下了不可磨灭的功劳，宝儿詹∙莫木什指挥的1073炮兵团多次击退了敌人的反扑，在莫斯科保卫战中潘菲洛夫炮兵师指导员维赫洛夫、加布杜林、机枪手托赫塔若夫表现英勇。哈萨克斯坦一部分参与了1941年9月9日开始的列宁格勒保卫战。1942年夏的斯大林格勒保卫战中哈萨克斯坦将士成了战争先锋！并积极参与了在此后的库尔斯克战役、解放乌克兰、白俄罗斯及东欧战役，还参加了攻克柏林的战斗。 哈萨克斯坦自然资源为打赢卫国战争做出了重要贡献，1941年8月16日苏维埃最高会议作出哈萨克斯坦所有生产要为卫国战争服务决定，哈萨克斯坦成为生产武器所需的铜、铅、铁、铋、钼等多金属最大供应地，锰、钨、镍矿产开采远远领先于苏联其他共和国，哈萨克斯坦兵工厂掌握了最新武器生产技术，卡拉干达矿区提供了战争所需的燃煤，乌拉尔-恩波生产的液体燃料满足了苏联39%的需求量，电力生产提高了两倍，为1941-1945年间新建的460个工厂提供了电能，其中包括短期内从战区迁移至我国的142座工厂。1941-1945年，哈萨克斯坦为战场提供了582.9万吨粮食，73.4万吨肉类，群众自发向战场捐送衣服、食物，募捐筹款47亿索姆购买了坦克、飞机和潜艇。 不只是独联体国家庆祝卫国战争胜利日，参加二战反法西斯战争的所有国家都会在每年的5月9日庆祝这一节日。