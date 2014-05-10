联合国设非凡勇气奖章

哈新社阿斯塔纳讯，据now.com网站消息，联合国安理会通过设立非凡勇气奖章，颁发予在联合国任务中，面对危难仍能展现非凡勇气的人员。奖章以二十年前卢旺达种族大屠杀中，冒险救人的联合国军事观察员迪亚涅命名，纪念其英雄事迹。

他无惧危险，拯救生命；身上的武器，就只有非凡勇气以及风趣急才，他是来自塞内加尔的迪亚涅。迪亚涅在1993年加入联合国卢旺达的援助任务，担任军事观察员。

94年4月6日，卢旺达的胡图族总统被杀，触发胡图族对图西族的疯狂大屠杀。卢旺达总理接着遇害，数名儿女匿藏在隔壁的屋子保住性命。纵然四周是胡图族杀手，甚至联合国维持和平部队士兵都被杀，在危机四伏下，迪亚涅仍然冒险接载这几名小孩子到自己的车，用被子覆盖，返回酒店。

自此，他便展开了英勇的救人行动。迪亚涅不理会联合国守则，多次单独外出救人。有一次，他知道有廿五名图西族人匿藏在一间房屋的地牢。于是，迪亚涅使用自己的车，每次接载五人逃离险境。

迪亚湼究竟如何通过重重检查站呢？据迪亚湼的同僚忆述，除了人脉关係、烟酒贿赂，迪亚湼往往在紧急关头，以幽默的笑话，化险为夷。

可惜最终在五月三十一日，迪亚湼还有个多星期便完成派驻任务，准备返家的时候，车辆被迫击炮弹击中，他当场死亡，去世时只有36岁。

迪亚湼以个人之力救出多少名卢旺达人，无人知道确实的数字，但估计最少数百，甚至上千。

二十年后，联合国安理会一致通过决议，设立以迪亚湼命名的非凡勇气奖章，颁发给在联合国任务中面对极端危险，却展现非凡勇气的军警及辅助人员。提出决议的约旦驻联合国代表及卢旺达代表都十分激动。他们表示，迪亚湼是伟大英雄，但英勇事迹不是太多人知道。而联合国当年没有力阻止卢旺达种族大屠杀，希望这个奖章能引发世人，反思未来如何维护人权。