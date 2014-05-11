立陶宛举行总统选举 ７名候选人将展开争夺

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网维尔纽斯５月１１日消息，立陶宛１１日举行总统选举，包括现任总统达利娅•格里包斯凯特在内的７名候选人将竞选立陶宛总统职位。

据立陶宛中央选举委员会介绍，本次总统选举的合格选民总数约２５４万，立陶宛境内选民可在国内设立的２００４个投票站投票，当天的投票从早７时持续到晚８时，初步结果将于当晚１１时左右公布。境外选民可以到其居住国的立陶宛使领馆投票。此次总统选举的正式结果将于１２日公布。 上个月举行的民调显示，格里包斯凯特的支持率为４６．９％，位列其后的是劳动党候选人阿尔图拉斯•保劳斯卡斯和社会民主党候选人西格曼塔斯•巴尔奇蒂斯，支持率分别为１０．５％和９．９％。 立陶宛宪法规定，如果投票率超过半数，则得票率超过５０％的候选人直接当选总统；如果投票率不足５０％，但某候选人得票数超过选民总数的三分之一，该候选人也可直接当选。否则将对得票率最高的两位候选人进行第二轮投票，得票多的当选。 立陶宛总统任期５年，最多连任两届。在２００９年的选举中，现任总统格里包斯凯特在超过半数选民参与投票的情况下，以约６８％的得票率当选总统。