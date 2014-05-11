切斯特∙纽兰：哈萨克斯坦为巩固法律地位一直进行着不懈努力

哈新社阿斯塔纳讯，据总统府新闻局消息，美国南加利福尼亚州大学教授切斯特∙纽兰致信总统纳扎尔巴耶夫就哈萨克斯坦1992年以来在社会、经济及政治领域取得的成绩给予高度评价。

切斯特∙纽兰在信中指出，纳扎尔巴耶夫总统在哈萨克斯坦独立之初站在时代和战略的高度，深刻把握世情国情做出了一系列关乎国家前途命运的大胆决策。现在回头看，当时解决的都是关系哈萨克斯坦摆脱困境和发展的现实课题。

切斯特∙纽兰在信中说："我还清楚地记得，您与我们在哈萨克斯坦极其困难的时刻进行的短暂会面，当时民众急需国家的救助，甚至养老金发放都存在着一定困难，您当时表示，将尽最大努力改善民众生活，哈萨克斯坦必将有光明的未来。阿斯塔纳形成之初困难重重，人们对迁都是否正确也议论纷纷，现在阿斯塔纳以独特而雄奇壮美的面貌令世人赞不绝口。建设阿斯塔纳的决定可以说是90年代面临众多困难的哈萨克斯坦做出的一项正确的决定"。

切斯特∙纽兰认为，2050发展战略将保障哈萨克斯坦的稳步发展，哈国宪法机构也在逐步得到加强，并为巩固法律地位一直进行着不懈努力。 切斯特∙纽兰在信中还对哈萨克斯坦在错综复杂的国际局势中发挥的积极作用给予了充分肯定，同时对我国的发展前景充满希望。