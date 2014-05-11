英媒：全球经济复苏有赖中国奢侈消费

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC消息，英国周末《观察家》报发表特写，剖析全球经济复苏"为何取决于中国对奢侈品的口味"。报道指出，中国消费者的口味、爱好和态度在持续变化，但西方提振出口的希望依然寄托在不断扩大的中国中产群体，更准确地说，是寄托于他们的消费意愿和行动。

因此，报道称，本世纪或许可视为"中国消费者的世纪"。 "名牌瘾" 报道引述英国经济学家说，中国顾客对世界奢侈品牌的胃口是英国商家的福音；英国政府在商界持续施压之后，决定简化中国人赴英旅游签证申办手续，鼓励更多中国游客到英国购物消费。 英国巴克莱银行最近一份报告称，内政部的这一改动意味着中国游客在英国的消费金额到2017年时达到每年10亿英镑，比2013年增84%。 报道说，中国消费者的"名牌瘾"是英国牛津郡比斯特名牌商品门市村生意兴隆，蒸蒸日上；比斯特名牌村的东主Value Retail 已经在上海附近建了个类似的名牌门市村，叫苏州村，定于下周四（5月22日）开业，为方圆驾车40分钟车程之内的4000万消费者过"名牌瘾"提供便利。 必由之路 报道称，鼓励中国中产阶层更多消费西方品牌，不但有助于西方厂商扩大出口，从而为经济复苏提供支撑，也有利于中国经济和全球金融系统的长久健康。 中国经济正在走出世界工厂车间的阶段，向高收入经济体靠近，但其成长的痛苦也给国际奢侈品厂商带来意料之外的打击：中国政府这一轮反腐、廉政运动使得国际奢侈品在中国的销售增幅从2012年的7%减慢到2%。 不过，报道引述英国一家商务咨询公司称，中国人买名牌有三分之二是境外消费。 而且，中国国内中产群体的消费力对经济的贡献也不可低估。 报道以北京三里屯商业区为例，南区集中了中档品牌专卖店和一家挨一家排出一溜500米的各色酒吧、咖啡馆和餐馆，来此流连的大多是感时髦的中国年轻人和游客；北区则是欧洲名牌精品店汇集的富丽堂皇之所，高贵、冷清。 至关重要 一位学设计的北京学生对《观察家》报记者解释说，中国人比以前更有钱，但消费观念已经不同于比阔、显富成风时期，而是开始重品味，更含蓄；炫耀财富越来越成为"煤老板"和贪官的代意词。 报道说，中国经济发展模式从投资推动向消费主导转型，正值增长显著放缓。 不过，今年第一季度中国的工业产值数据令人失望，但零售数据却超出预期，给人以希望，希望消费将持续上行，为经济提供持续的动力。 而这不光对牛津郡的比斯特名牌村、中国的苏州村名牌门市中心是存亡的关键，对整个世界经济的未来也至关重要。