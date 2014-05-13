菲律宾不顾中方交涉起诉被扣中国渔民

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC消息，菲律宾巴拉望省检察官周一（5月12日）起诉9名上周被拘押的中国渔民，控罪是非法盗猎。

此前，中国外交部和中国驻菲使馆曾与菲方交涉，要求立刻放人放船并对此事作出解释。

据菲律宾媒体报道，巴拉望省检察官罗德里格斯表示，中方拒绝为9名被告请辩护律师，因此菲律宾政府为他们提供律师，但遭被告拒绝。 被起诉的中国渔民称他们被拘押时正在中国水域从事合法捕捞。 中国驻菲律宾使馆曾派一名外交官前往巴拉望省探视被扣押渔民，并就这些渔民及早获释与菲方交涉。 法新社报道说，罗德里格斯拒绝了中国外交官提出就此事与他见面的请求。 5月6日，菲律宾军警在中菲有岛礁主权争议的南中国海半月礁附近扣押了中国一艘渔船及船上11名渔民，称他们在非法捕猎受菲律宾法律保护的海龟。 菲律宾官员说，在被扣中国渔船上发现500只海龟。 如果对9名被告"非法盗猎珍稀、受保护和濒危动物"的控罪成立，按菲律宾法律，最多可判入狱20年和高额罚款。 5月7日，中国外交部发言人华春莹表示，中国对包括半月礁在内的南沙群岛及其附近岛屿拥有无可争辩的主权。 中国外交部还警告马尼拉"停止继续挑衅"，以免进一步损害两国关系。