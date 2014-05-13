希拉里频繁公开亮相 内部开始制定大选方案

哈新社阿斯塔纳讯，据欧洲时报消息，美国前国务卿希拉里•克林顿今年上半年频繁出现在公共场合，或推介自己即将上市的新书，或就女性地位发表讲话，再或就国际热点话题发表见解，总之闲不住。西方媒体评述，希拉里明显在为2016年再次竞选总统造势。而她本人至今依然没有确认参选，着实吊人胃口。

频繁公开亮相 新华社报道，希拉里现年66岁，丈夫比尔•克林顿1993年开始连续两届出任总统。她2000年和2006年连续当选参议员，2008年与现任总统奥巴马角逐民主党总统竞选人提名失利，随后出任国务卿，去年2月卸任。 只是，希拉里并没有从此退出政治舞台。 按法新社的统计，她今年1月以来至少公开亮相35次，这名"飞行常客"的足迹涉及华盛顿、旧金山、圣何塞等城市。 最近一个多月来，希拉里的行程越发频繁：4月10日赴西部城市拉斯韦加斯出席废品回收利用研究所举办的展览并发表演讲，谁料遭一名女子扔鞋，所幸躲避及时；在东海岸城市纽约，希拉里与国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜•拉加德一道出席一场女性话题的国际会议。 就在最近，她在社交网站上呼吁各方共同努力让失踪的尼日利亚少女尽早回家。 法新社评述，希拉里辗转于美国多座城市是在谱写她非官方的政治日程。 尚未宣布参选 几乎在参加每场活动时，希拉里都会被问及同一个问题：会不会参加2016年总统选举。 一些民调显示，希拉里最有可能赢得2016年总统选举。只是，希拉里本人尚未明确宣布参选。 针对希拉里成为总统候选人呼声较高的情况，共和党内部开始制定应对方案。在希拉里一方，尽管没有正式宣布竞选，她在公共场合谈及政治话题时却十分注意分寸。4月做客麦凯恩主持的论坛时，她详述了以往政绩。按法新社的说法，希拉里的表现好像是在参加总统选举辩论。 似乎是料到共和党人今后会拿美国驻班加西领事馆遇袭一事做文章，希拉里在自己的新书《艰难抉择》中用整整一个章节来讲述这件事。