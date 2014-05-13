美国派遣侦察机搜寻尼日利亚被掳女生

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，美国透露他们派遣了侦察机到尼日利亚搜寻被武装组织博科圣地掳走到的二百多名女学生。

美国并把商业卫星图像提供给尼日利亚政府帮助搜寻这些女孩。 稍早前，伊斯兰武装组织博科圣地公布了大约130名女生的录像视频，说以她们交换被囚战士。 有女生的亲戚和朋友表示，在录像中认出这些女生。 尼日利亚政府表示，正考虑所有可行办法。 可截听手机通讯 一名拒绝透露姓名的美国高级官员表示，"我们与尼日利亚共用了商业卫星图像，并派出有人驾驶的情报侦查机协助尼日利亚政府的搜寻工作。" 目前已经有大约30名美国专家在当地协助搜寻，他们来自联邦调查局、美国国务院和美国国防部。 在华盛顿的BBC记者表示，不清楚美国派出哪一种飞机，但美国有飞机装置了可以截听多种手机和通讯的成熟技术。 另外，据路透社报道，美国考虑派出无人驾驶飞机协助搜寻。 博科圣地组织在4月14日在尼日利亚东北部偏远地区一家寄宿学校掳走二百多名女学生。 美国国防部发言人帕莎琪在星期一（5月12日）表示，情报专家正加紧研究博科圣地的录像，希望找出女孩所处的背景是什么地方。在录像中可见戴着宽松伊斯兰头巾的大约136名女生。录像中的武装分子说女生都改信了伊斯兰教。