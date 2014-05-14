马航事件后民航推客机定位新规 遭遇各方阻力

哈新社阿斯塔纳讯，据欧洲时报消息，马航客机失联事件的种种谜团至今无解，在民航界引起极大震动。12日，国际民用航空组织(ICAO)在加拿大蒙特利尔就客机定位技术召开专题研讨会，推动国际航空业为提高客机定位技术作出最新努力。总部位于英国的国际海事卫星组织宣布向全球所有大型客机提供定位服务，避免MH370式悲剧再现。上周，欧洲航空安全局提议将黑匣子的驾驶舱录音时间从目前的两小时，延长到20小时，但遭遇各方阻力。

北京环球网援引英国广播公司(BBC)11日报道，国际海事卫星组织曾在马航客机的搜救定位工作中发挥关键作用。马航客机失联之后，搜救人员正是依靠客机与海事卫星之间每小时一次的电子通讯"握手"，锁定澳大利亚西侧的南印度洋为搜索区域。而根据国际海事卫星组织的最新建议，今后各国客机将利用GPS系统进行定位，然后连同航向、航速与飞行高度等飞行数据，一并传送到国际海事卫星组织的卫星上，数据"握手"频率也将缩短到每15分钟一次。英国《每日邮报》称，据此，全球将有1.1万架商业客机被置于国际海事卫星组织的监控下。该组织表示，他们将承担这一服务所产生的费用，目前预计相关费用为每年300万美元。 此外，其他组织也在进行着不同努力。据路透社12日报道，欧洲航空安全局上周提议对飞机黑匣子进行改进，将其对飞机驾驶舱的录音时间，从目前的两小时增加到15小时，并最终延长到20小时，以避免重要的录音证据因时间限制而被覆盖。马航MH370飞机在同空管部门失去联系之后又飞行了7个小时，而根据目前航空业的通行标准，黑匣子对飞机驾驶舱的录音时间为两小时，这也意味着即使找到黑匣子，上边也不会有之前5个小时的驾驶舱录音，而这可能对找到客机失联的原因至关重要。此外，欧洲航空安全局还提议将黑匣子电池的寿命从30天延长至90天，这一提议最终实施可能需要等到数年后。 不过路透社称，延长飞机驾驶舱录音时间的提议遭到了飞机制造商、航空公司及飞行员的"集体"反对。飞机制造商、航空公司担忧相关措施会增加成本，或提升对手的竞争优势。而飞行员组织则担心航空公司滥用飞行员的隐私，代表3.8万名飞行员的欧洲民航飞行员协会已提出质疑。