越南台商因中越海权冲突遭攻击

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，越南的台商工厂因为中越两国在海上的冲突而遭到越南民众攻击，台外交部称其已要求越南公安部保护台商安全。

在胡志明市一旁的平阳省工业区内的许多台商遭到了反中国示威者的攻击，目前传出有两名台商受伤，多家工厂被放火烧毁。 从越南返台的台商说，台商的工厂外因有中文公司名称而遭到攻击，但示威者攻击的对象后来也扩大到其它外资工厂。 从台商在社交网站所贴的照片来看，一些台资工厂周二夜间被放火后至周三上午仍冒出浓烟，也有台商宿舍遭到示威者闯入打砸破坏。 有越南台商在其互通声息的网站上表示，同奈省政府已提供酒店供外国人暂时避难居住，同奈省与胡志明市及平阳省相邻，一些台商在该省工业区内的厂房及宿舍也遭攻击。 另有在越南中部砚港的台商说，其接到公安电话通知不要外出以保安全，该台商说这是其在越南十多年来首次遇到的情况。 "军队出动" 据台外交部官员说，平阳省周二晚间因为示威者达到约两万人，公安仅约两千人因而控制不住局势。但据周三上午台驻越代表处回报，在军队出动后平阳省的情况已经稳定。 官员说有十家台商工厂被烧毁，一些台商在护照也被烧毁下，台外交部对其提供协助让其返台。 不少台商表示希望撤离，而台湾往返胡志明市的的航空公司已改派载客量更大的飞机取代原有载客量较小的航班。 台商除了表示担心人身安全外，一些厂房付之一炬的台资工厂也希望台湾政府能协助其得到应有的赔偿。 台外交部长林永乐周三上午召开记者会，就针对台商的暴力表示强烈讉责，他并要求越南当局采取有效行动恢复秩序，保障台商的安全。 越南是台商在东南亚的主要投资设厂的国家， 据台湾经济部的统计至2012年底其总投资金额约270亿美元，是在越南投资的第二大国，仅次于日本。 而台商在越南主要是投资制造业，其多数则集中在南部的胡志明市以及邻近的平阳省与同奈省。