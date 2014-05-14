哈萨克斯坦将迎来外国直接投资新高潮

哈新社阿斯塔纳电，据经济和预算规划部新闻发言人称，外国投资者对哈萨克斯坦投资兴趣大增，新的投资环境将为哈萨克斯坦经济领域迎来外国直接投资新高潮。

亚洲开发银行（亚行）第47届阿斯塔纳年会为哈萨克斯坦进入最佳投资国之一创造了有利的条件，年会期间举行的国际投资者工作会议吸引了众多外国投资者目光，我国正在为外国投资者创造良好的投资环境。

在全球经济不景气的今天，哈萨克斯坦经济一直保持着稳步增长，12年以来我国国内生产总值年平均增长8%，2005年以来外国直接投资已超过1800亿美元。最近8年亚洲国家直接投资已达230亿，2013年哈萨克斯坦与亚洲国家商品流量总额达377亿美元，完成了总值为123亿美元的40个项目建设任务，总值为284亿美元的45个项目正在实施中，总值为258亿美元的39个项目已列入计划。 当前哈萨克斯坦正在为彻底改善投资环境做各种尝试，为了改善投资环境，扫清各种障碍，营造良好的经济发展环境哈萨克斯坦已出台许多激励政策。如，赴哈从事投资活动的外国人可获得一次、有效期不超过90天或多次、有效期不超过3年的投资签证。赴哈进行谈判、签订合同、提供咨询和进行审计的人员可获得多次、有效期不超过3年、每次停留不超过90天的商务签证。还有一些免税、补偿、鼓励、保障政策等等。 亚洲开发银行（亚行）行长中尾武彦说，当前哈萨克斯坦在国际市场具有较强的竞争力。许多国际评估师也认为目前哈萨克斯坦投资环境良好。 中尾武彦在年会期间曾说："哈萨克斯坦依托地缘优势可发挥欧亚桥梁之作用，为了帮助哈萨克斯坦实现这一目的亚行愿从基础设施、物流建设方面给予贷款支持"。 «Toyota Tsusho Corporation»等许多国际大公司对投资哈萨克斯坦也表现出浓厚的兴趣。