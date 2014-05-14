科技公司现金充裕缓解了破产担忧
《华尔街日报》(The Wall Street Journal)对即将或可能进行首次公开募股(IPO)的148家美国科技公司的分析发现，根据这些公司2013年的支出进度计算，没有一家公司会在一年内耗尽现金。
上述发现与美国科技股上次上涨行情中（2000年3月见顶）年轻科技公司的健康状况形成鲜明对比。财经杂志《巴伦周刊》(Barron's)在当月的封面文章中特别指出，207家互联网公司中有四分之一将在一年内耗尽现金。而事实上确实有很多公司出现这种情况。
而目前在硅谷，有关新一轮科技泡沫破裂的争论正在升温。在2013年和2014年年初公开上市的公司平均财务状况要弱于2011和2012年进行IPO的公司。3月初，年轻科技公司的估值要高于2000年以来的任何时间。从那时起，一些高位运行的股票不断回落，其中推特(Twitter Inc.)、商业软件开发商Workday Inc.和网络安全公司FireEye Inc.下跌了30%-70%不等。
但这与15年前的情况有着明显的不同。目前进行IPO的科技公司数量只有当时的十分之一左右，而且现在的IPO更加成熟。佛罗里达大学(University of Florida)金融学教授里特(Jay Ritter)统计的数据显示，今年公开上市的典型科技公司的年龄接近1999年进行IPO的典型科技企业的三倍。最近的科技类IPO规模更大、也更健康。经过通货膨胀因素调整后，最近的科技类IPO公司收入中值大约是网络泡沫时期同类公司的六倍，盈利的可能性也更高。
《华尔街日报》的分析显示，即便科技股出现暴跌，也不太可能像2000年互联网泡沫破裂时那样造成血流成河的后果。《华尔街日报》利用S&P Capital IQ的数据，调查了2010年1月至本周一已进行IPO或已提交IPO申请的公司。调查包括多个范围很广的科技领域中的公司，包括电子商务公司、社交媒体公司、软件开发商和计算设备生产商。
分析结果远没有2000年初时那么严重。《华尔街日报》还分析了1996年至1999年上市的公司，使用的方法与对上述一批科技公司IPO的分析方法相同。在1996年至1999年上市的525家科技公司中，约67%的公司的支出超过收入。根据这些公司1999年底的现金余额和支出速度推算，约有16%的公司的现金将在一年内耗尽。
很多当时出现在这份高风险企业清单上的公司此后不久要么倒闭了，要么被低价贱卖，其中包括医疗网站drkoop.com Inc.、互联网食品公司Peapod Inc.和在线音乐零售商CDNow Inc.。
相比之下，《华尔街日报》对上述最近进行IPO的公司的分析显示，43家公司（占29%）2013年运营支出高于收入。以支出速度算，截至2013年12月31日，其中有三家公司的现金盈余不足以维持一年的运营，这三家公司分别是教育软件公司2U Inc.、信息技术公司Sysorex Global Holdings Corp.和A10 Networks Inc.。在去年年底之后，这三家公司都进行了IPO，补充了现金。
A10 Networks首席财务长斯特劳恩(Greg Straughn)称，该公司从没有出现过现金紧张的问题。该公司在3月份的IPO中筹得资金1.2亿美元。至于《华尔街日报》分析中的其他公司（包括Sysorex和2U），有些称选择了大举支出以迅速增加收入，有些称可以凭藉贷款承诺获得现金。