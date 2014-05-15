土耳其矿难数百人死亡 潘基文等联合国高官哀悼

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网报道，当地时间5月13日，土耳其西部马尼萨省索玛地区的一个煤矿当日发生爆炸，目前已造成157人死亡。图为一名被困者获救。

中新社联合国5月14日电 土耳其官方14日称，该国西部马尼萨省索马煤矿13日发生的矿难已经造成274人死亡。 联合国秘书长潘基文、国际劳工组织总干事莱德等联合国系统高官14日纷纷对土耳其这起严重矿难表示哀悼，向遇难者家属表示慰问。 联合国秘书长发言人杜加里克当天说，潘基文将亲自致信土耳其总统居尔，就该国矿难向土耳其政府和人民表示哀悼。 土耳其能源和自然资源部长耶尔德兹在宣布最新死亡数字的同时，表示救援工作仍在进行中。救援人员将尝试从两个不同位置进入矿内搜索。 但耶尔德兹也同时透露矿内情况仍比较危险，明火仍未完全扑灭。事发时有近800名矿工在井下作业，仍有至少百余名矿工生死未卜。 国际劳工组织总干事莱德当天发表声明，称对如此多的矿工罹难感到非常难过。他相信矿难中的伤者在康复过程中将会得到必要的帮助，国际劳工组织也将全力支持救援工作的进行。 莱德同时在声明中强调，这起悲剧警醒世人，在采矿行业中安全生产是最为至关重要的，国际劳工组织已做好准备，继续为矿工安全生产达到国际标准及防止矿难发生提供支持。国际劳工组织是以国际劳工标准处理有关劳工问题的联合国专门机构。 另外，美国白宫方面表示美国愿为土耳其矿难的救援工作提供支持。美国参议院外交关系委员会主席梅内德斯也对矿难死难者表示哀悼。 有报道说，这已是土耳其史上最严重的一次矿难。土耳其政府已宣布全国为矿难死难者哀悼三天。土耳其1992年发生的矿井爆炸事故曾造成263人死亡。