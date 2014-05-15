图片专题：世界第八大奇迹之秦陵兵马俑

哈新社阿斯塔纳讯，陕西西安-以秦始皇（BC.259-110）兵马俑闻名全球，据不完全数据统计，秦陵兵马俑每年游客接待超过100万人次。

22世纪前建成的秦陵兵马俑已被世界教科文组织列入《遗产名录世界》，并被当做"世界第八大奇迹"。 哈新社记者近期到访秦陵兵马俑博物馆，下面将为读者朋友们以一个图片记者的视角介绍该景点。 1. 秦陵兵马俑博物馆位于陕西西安市以东35公里的临潼区，通往临潼区的道路平坦开阔，轻型汽车半个小时就可到达，票价虽有点高 （250元），但参观博物馆后的的震撼不会让您感觉心疼。

2. 安全是最重要的前提，进入博物馆经过严格安检，博物馆面积15公顷，博物馆设有专门巴士为游客服务。

3. 不难发现博物馆位于一片开阔平原上，秦陵兵马俑是无意间被发现的，1974年西杨村村民在挖井时无意间挖出许多陶俑残断躯体，之后考古学家在此进行了科考工作，发现了今天的秦陵兵马俑方阵。在总面积近20000平方米俑坑内含有近8000个陶俑、战车。

4.秦始皇估计是想带领自己的军队一起进入另一个世界，继续自己军事伟业。专家说，陶俑制作与当时人面十分相似。

5.兵马俑挖掘工作至今还在继续，修复残缺陶俑，估计还需要近200年时间，至今为止还没人知道始皇帝陵墓中还藏有多少玄机。

6.兵马俑曾经在制造过程中被染色，但是随着时间推移，出现了褪色，大屏幕上可以看出整个过程，同时也可以看到古代铜武器展。

7.古代能工巧匠的手艺至今还让人瞠目结舌。

8.青铜马车

9.您可以付10元在博物馆这个俑坑与兵马俑列队照相，感受秦代军魂，

10.秦陵兵马俑博物馆于1997年正式对外开放。

11.如果想购买纪念品，这里的纪念品选择性很广。

12.在博物馆门口可花20元与"模特"合影

13. 风景优美，景色宜人，使游客流连忘返，每次到访都会有不同感受。

《哈萨克国际通讯社》在此向《文汇报》社和陕西省人民政府提供的帮助和支持表示感谢。