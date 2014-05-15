亚信第四次峰会将发表《上海宣言》 宣誓亚洲主张

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网北京报道，中国外交部副部长程国平今日在媒体吹风会上指出，亚信第四次峰会将发表《上海宣言》，阐述成员国对国际和地区形势的共同看法，宣誓对解决有关热点问题的一致主张，对亚信未来发展做出规划。

中国外交部就亚洲相互协作与信任措施第四次峰会等有关情况举行中外媒体吹风会。 程国平指出，当前亚洲总体形势稳定，求和平、谋合作、促发展是本地区主流。同时受历史和现实因素影响，亚洲安全形势中复杂因素上升 ，传统和非传统安全威胁相互交织，给亚洲国家带来系列挑战。如何增进互信，携手应对新老安全问题，建立一个有利于地区稳定发展的安 全环境，是亚洲各国是普遍面临的共同任务。 程国平表示，中方希望以主办亚信峰会和担任主席国为契机，推动各方发扬团结协作、同舟共济、合作共赢精神，为推动亚信发展和促进成员国对话合作作出贡献，相信这次峰会会成为亚信历史上的里程碑。 程国平介绍，峰会期间还将通过上海合作组织秘书处与亚信秘书处谅解备忘录等重要成果文件。 亚信是1992年由哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在第47届联合国大会上倡议建立的亚洲安全问题论坛，现有24个成员国、13个观察员国 和组织，是亚洲为数不多的跨文明、跨地域、讨论地区安全和合作问题的重要平台。