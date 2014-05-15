美国媒体眼中中国特别畏惧的美军五大武器

哈新社阿斯塔纳讯，据美国中文网消息，美国《国家利益》杂志5月15日发表文章称，美中两国爆发战争的可能性微乎其微，维持密切的经济关系与友好的外交关系符合两国利益。对于美中两国而言，战争爆发将会是一场政治、经济与军事灾难。不过，文章也承认，作为超级大国，美国数十年来始终维持着令人畏惧的、在技术方面保持领先的军事力量。尽管北京的军事力量正在提高，但华盛顿仍然保持着优势，无愧于"超级大国"的称号。文章指出，虽然许多美国军事装备都是在冷战期间研制的，先于中国军事崛起，而且其军备无一特别针对中国研制，但其中五款军备系统仍令中国特别畏惧。以在五款武器中居首的"福特"级航母为例，中国之所以畏惧这种武器，是因为它凸显了中国的技术劣势，从核反应堆到新型舰载机起飞装置电磁弹射系统，再到综合防空作战系统，美国航母具备众多中国尚未掌握的技术。而且，该级航母不仅对远离中国本土的解放军海军与空军构成了威胁，甚至还能够针对中国大陆发动攻击。

1."福特"级航空母舰

自第二次世界大战以来，航母一直是美国投射力量的象征。美国航母通常满载排水量高达10万吨。航母舰载空中联队主要包括4个F/A-18C"大黄蜂"或F/A-18 E/F "超级大黄蜂"攻击战机中队(共计多达52架战机)、4架或5架EA-6B "徘徊者"或 EA-18G"咆哮者"电子战飞机，以及十多架MH-60"海鹰"舰载直升机和两架C-2"灰狗式"舰载运输机。

"福特"级航母是美国最新级别航母，首艘该级航母将于2016年列装美国海军。这是中国最畏惧的美军装备。航母舰载空中联队使航母平台能够执行各种任务，包括空中优势、对陆攻击、反舰、反潜作战等。现代航母不仅对远离中国本土的解放军海军与空军构成了威胁，甚至还能够针对中国大陆发动攻击。

像"福特"级这种航母也凸显了中国的技术劣势。从核反应堆到新型舰载机起飞装置电磁弹射系统，再到综合防空作战系统，美国航母具备众多中国尚未掌握的技术。去年夏季，在中国自豪地证明了其首批航母舰载飞行员与甲板人员能够从辽宁舰上起降，但美军无人机X-47B在"乔治?H?W?布什"号航母上首次降落成功的消息，使中国的成功黯然失色。

对于中国而言，美国航母是美国入侵中国势力范围的象征。1996年，作为对中国大陆针对台湾岛附近发射导弹的回应，美国"尼米兹"号与"独立"号航母战斗群驶进台湾海峡。面对美国航母战斗群进入台湾海峡的举动，中国武装部队束手无策。这种羞辱感深深地影响了中国人的思维，几乎可以肯定的说，这正是中国发展像东风-21D反舰弹导弹这样的武器的动力。

2.F-22"猛禽"战机

F-22"猛禽"战机是当今世界唯一现役第五代战机。F-22是一款单座隐形战机，具备对地攻击、侦察与电子战能力，能够在不开加力燃烧室的情况下以1.82马赫(约合时速1220英里)的速度巡航飞行。作为战斗机，F-22战机可挂载两枚AIM-9X短程防空导弹和6枚 AIM-120中程防空导弹;而在执行对地攻击任务时，这种战机则可挂载精确制导空对地武器。

中国之所以畏惧F-22战机，是因为解放军武器库中并无可与之媲美的战机。在可预见的未来，无论F-22战机被部署到何方，它将都能够主宰当地的空域。中国现有国产歼-10战机与苏- 27"侧卫"的各种衍生机(J-11、J-16 、苏-30MKK)都不是隐形战机，在与F-22战机进行超视距作战时，将处于不利地位。

在热战中，F-22"猛禽"战机可通过打击为解放军战机与轰炸机提供远程作战支持的支持性飞机，来削弱解放军空军的战力。F-22战机能够规避解放军的执行战斗空中巡逻，针对中国空警-2000等预警机以及西安轰-6等加油机发动攻击。这样一来，解放军空中资产的航程就会受到其所携燃料的限制，而解放军早期预警覆盖能力也会被局限在中国陆基雷达装置范围之内。

对于解放军空军而言，F-22战机的对地攻击与电子战能力，也是一个难题。F-22战机在轰炸地面目标途中规避雷达的能力，使之成为一种有可能会穿透中国防空系统的平台。F-22战机的传感器套件使之能够在敌方完全不知情的问题下，安静地筹集敌方数据，例如无线电和雷达数据。在和平时期，这种能力甚至可以用于收集情报。

中国的确正在研发可抗衡美国F-22战机的第五代战机。尽管歼-20战机的发展道路还不确定，但它也有可能会成为F-22战机的一个挑战。歼-31战机是中国研制的另外一款第五代战机。目前这两款五代机都在试飞，但两款战机要投入使用，可能还需要另外一个十年。在此期间，中国会暴露在F-22战机的威胁之下，但却别无办法。

3. "弗吉尼亚"级潜艇

"弗吉尼亚"级潜艇是当今世界最先进的核潜艇。首艘该级潜艇于2004年投入使用。"弗吉尼亚"级潜艇的排水量为7800吨，由一个S9G核反应堆提供动力。这种潜艇不但能够攻击敌方军舰与潜艇，还能够发动巡航导弹攻击，充当无人水下载具的母艇，并可执行支持海军特种作战部队作战以及收集情报任务。

"弗吉尼亚"级潜艇加装有四根鱼雷管，配备有Mk.48制导鱼雷与潜射型"鱼叉"反舰导弹。除鱼雷管之外，"弗吉尼亚"级潜艇还加装有12根垂直发射管，可发射"战斧"对陆攻击远程巡航导弹。该级潜艇还能够运输美国海豹突击队以及其他海军特种部队。目前美国共列装有11艘"弗吉尼亚"级潜艇，其计划共建至少30艘这种潜艇。在未来与华冲突中，"弗吉尼亚"级潜艇可能会发挥出超出预计的作用。

中国之所以畏惧"弗吉尼亚"级潜艇，是因为中国在反潜战方面并无作战经验，而且反潜战能力严重不足。在传感器、隐形能力以及武器装备方面，包括"商"级与"元"级柴电潜艇在内的所有中国潜艇都，都无法媲美"弗吉尼亚"级潜艇。在潜艇战中，这将是中国的明显劣势。中国仅有约3架可与美制P-3C"猎户座"巡逻机相媲美的运-8远程海上巡逻机。相比之下，日本拥有约百架P-3C巡逻机，其认为反潜艇非常重要，所以正在更新换代其旧式"猎户座"巡逻机。

包括辽宁舰在内的解放军大部分(如果不是全部)水面战舰，都配备有反潜武器，但它们的质量无从得知，而且像反潜鱼雷等许多反潜武器，都是旧式西方与苏式武器系统的复制器。目前中国正在提高其反潜战能力，包括建造多达20艘配备有现代声纳系统、反潜迫击炮、鱼雷与反潜直升机的054A型护卫舰。据传闻，中国还在建造一款反潜战衍生型056型驱逐舰，配备有先进拖拽式声纳系统。北京还在努力打造海底监控网络。

4.B-2"幽灵"轰炸机

蝠翼式B-2"幽灵"战略轰炸机是目前世界上最知名的武器平台之一，也是最致命的武器平台之一。B-2最初是核战略轰炸机，但冷战结束后被当作常规轰炸机使用。这种轰炸机能够穿透敌方防空网络，可在不使用加力燃烧室的情况下，持续飞行6000英里。而且，其还能够携带重达40吨卫星制导炸弹。这些特点使之成为现存最致命的武器系统。

对于北京而言，B-2轰炸机是一种可怕的武器平台，因为它无法被探测到，而且能够打击中国境内任何目标。B-2轰炸机可从美国关岛安德森空军基地起飞，攻击从新疆至上海的任何目标。如果美国与中国在西太平洋开战，中国境内任意地方都有可能会遭到这种轰炸机的攻击。

这种能力影响深远。这意味着，中国境内任何地方都不安全。任何空军基地、弹药库、铁路车站、电力设施或港口，都有可能会被攻击。中国将被迫大幅度提高其领空防御能力，其296架苏-27与苏-35战机必需被部署到全国各地，以覆盖整个国家。

B-2轰炸机是可以证明美国拥有众多单方面优势的又一种武器系统。在任何假设中美冲突中，中国都不能奢望借助除网络与核武器之外的任何武器系统针对美国本土发动攻击。在中国的空中资产武器库中，并无可与B-2轰炸机相媲美的武器系统。事实上，就战略轰炸机而言，中国从来没有过优势。有传闻称，中国正在研发一款隐形轰炸机，但到目前为止，仍无真正成果出现。

与上文提到的其他武器系统不同，从技术角度来看，B-2轰炸机曾攻击过中国。1999年北约空袭南斯拉夫时，B-2轰炸机曾因"失误"，袭击了中国驻贝尔格莱德大使馆，并因此在中国广为人知。那次事故导致三名中国公民死亡，20人受伤。这次误炸事件使中美关系倒退，在中国激起了相当大的反美情绪。

5.F-35"闪电II"战机

F-35"闪电II"战机是美国下一代战斗轰炸机，用以取代F-16、F/A-18C和A-10等现役战机。虽然这款战机的研发过程充满波折，但一旦最终完工，它将会成为一种可怕的战机。

F-35战机的绝对数量将成为北京的一个难题。而且，这款战机还会使中国面临更艰巨的隐形挑战。中国已经预想到，在任何未来冲突中，都会出现驻冲绳岛嘉手纳空军基地的F-22"猛禽"战机的身影。美国在日本北部三泽空军基地部署的F-16C战机将会被F-35A战机取代。F-36A战机相对于F-16战机而言航程的增加，意味着来自三泽空军基地的战机，理论上能够利用超视距武器打击中国大陆。对于中国而言，例如澳大利亚等中国其他潜在敌对者也将配备F-35战机，会使中国面临更加复杂的问题。

所有中国防空系统，从预警机到负责保护航母的舰对空导弹，再到便携式系统，都必需优先针对隐形战机。事实上，面对这种威胁，甚至就连美国都没有做好准备。虽然F-35战机非常昂贵，但全隐形战机力量的出现，也将迫使敌对方在升级防空系统方面投入重资。

最后，与F-22"猛禽"战机相似，F-35战机配备有先进传感器套件，使之具备了情报收集、侦察与电子战等额外能力。据报道，F-35战机配备的新型传感器AN/AAQ-37光电分布式孔径系统(Distributed Aperture System,DAS)能够跟踪800英里外的弹道导弹以及其他目标，而其APG-81雷达系统则可绘制地形图，并可探测到地面敌军部队。这些能力不仅在战时有用，在和平时期也非常重要。