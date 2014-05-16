俄航空领域重拳反击美制裁 拒绝美延期使用国际空间站

哈新社阿斯塔纳讯，据国际在线报道：13日，俄罗斯总理罗戈津表示，俄罗斯或暂停向美国供应ＲＤ－180和Ｋ－33火箭发动机，除非美国能保证不将其使用在军事领域。俄罗斯境内可能在6月1日起终止美国全球定位系统ＧＰＳ地面信号发射站的工作，此外，俄罗斯也不打算将国际空间站的使用期限延长至2020年以后。

俄罗斯航天署署长奥斯塔片科强调，如果美国把ＲＤ－180和Ｋ－33火箭发动机用于发射军用飞行器，那么将停止向美国供应该型号发动机，并停止已经向美国供应发动机的后期维护工作。此外，罗戈津还表示，当前在俄罗斯有十个联邦主体都建有美国全球定位系统发射站，而美国一直都不同意在本国境内建立俄罗斯"格洛纳斯"导航系统地面站，6月1日前，俄罗斯将停止部分美全球定位系统发射站，如果今年9月1日前，在美国境内建立"格洛纳斯"导航系统地面站谈判无果，那么俄罗斯将全面停止美国全球定位系统在其境内的工作。 此外，罗戈津还表示，俄罗斯将拒绝美国提出的将国际空间站使用期限延长至2020年以后的请求。罗戈津承认，这项决定会对俄美两国在太空领域的合作产生影响，但他认为，在太空领域，美国对俄罗斯的依赖要大于俄罗斯对美国的依赖。 上个月，美国政府决定取消可能被俄罗斯用于军事用途的高技术产品许可，并考虑出台新的限制措施，禁止出口俄罗斯开发期能源资源所需的高科技设备。当时俄罗斯媒体对于美国的做法表示强烈不满，认为美国此举是因为乌克兰问题而在找俄罗斯的麻烦，现在俄罗斯决定采取反制措施，这得到了俄罗斯舆论的肯定评价。俄新社报道称，在被美国和欧盟国家进行了多轮制裁后，俄罗斯终于开始反击，并且一出手就是在高科技领域，这可以看出俄罗斯在这一领域的自信和对美国发展短板的了解。 而俄罗斯专家则表示，俄政府的决定对美国的打击可以说是致命的，当前世界上很多国家都致力于发展航空航天技术，但美俄合作仍是代表最高水平。可以说这两个国家的合作对于太空研究有着至关重要的作用，但美国因为预算的原因，美国航天飞机已经在2011年全部退役，这也就是说，美国没有俄罗斯的帮助，将无法运送自己的宇航员到国际空间站。 而停止供应两个型号的火箭发动机也让美国非常头痛，俄罗斯提供的发动机性能高，价格低，美国已经对其又很强的依赖性，并停止了对火箭发动机的研究预算，基本靠俄罗斯方面的提供。专家表示，俄罗斯的这一系列措施可以说有效地遏制了美国在航空领域的发展，让美国必须做出抉择，是放弃乌克兰选择同俄罗斯合作，还是继续升级对俄罗斯的制裁，最终可能导致两败俱伤的局面。