人民币对美元汇率中间价五连跌 专家:变动系受市场影响

哈新社阿斯塔纳讯，据国际在线消息：中国外汇交易中心14日公布的人民币对美元汇率中间价为6.1653，较上个交易日的6.1636继续贬值17个基点。这是人民币对美元汇率连续第五个交易日贬值，再次刷新近八个月来的低点。为何人民币会出现持续贬值？此外，美国财长雅各布•卢访华施压人民币升值又能否奏效？

5月14日人民币对美元汇率中间价为6.1653，与1月14日创下的年内新高1美元兑换6.0930元人民币相比，今年以来，人民币对美元汇率中间价已下跌723个基点，再次刷新近8个月来的低点。谈到人民币贬值的原因，中国现代国际关系研究院世界经济研究所所长陈凤英说："首先是一个原因全球又一波看空中国经济，今年一季度中国经济往下走，国际上担心中国经济会硬着陆，比如对我们的房地产的预期，以及地方债的预期，甚至对很多企业债预期会出问题。第二是国际上已经知道人民币升值的空间是有限的，调整是正常的，适当调整已经处于一个拐点，不是单边升而是往下调，或者往上升，这两个因素刺激了国际上的资本有一部分流出。" 分析指出，从国际环境看，近期外汇市场呈现单边走势，欧系货币普遍走弱，美元指数保持强势，这也在一定程度上推动了人民币对美元汇率的持续贬值。值得一提的是，美国财长雅各布•卢近期访华时再次重提人民币汇率问题。"要兑现中国在双边和Ｇ20上的承诺，很重要的一点是中国要让市场对人民币起更多的决定性作用，为全球贸易创造条件。此外，更透明的汇率政策也不可或缺。"" 让市场对人民币起更多决定性作用，说白了就是施压人民币升值。有学者指出，雅各布•卢之所以老调重弹，是出于美国政治、舆论和经济持续发展的需要。陈凤英说： "因为美国中期选举正在进行，人们会把人民币对外失衡，作为一个重要问题变成国内以及政治问题来谈，雅各布•卢就是代表政治需要。第二是舆论，美国舆论一直在说，中国人民币把去年一年的增值给调回来了，舆论在大量的说美国政府应当有所作为，他到中国来就是对舆论的一种安慰。当然美国经济来讲，最好是人民币升值，这样的话美元的竞争力就会上升。" 不过，在雅各布•卢访华期间，人民币对美元汇率中间价并不如他所愿，仍在继续走低。彼得森国际研究所高级研究员赫夫•鲍尔说："我认为人民币议题已经逐渐丧失了其重要性，对于财政部长雅各布•卢而言，表现出他的关切是很重要的，但我非常怀疑中美会因此在政策上有实质性改变。" 记者也发现，包括金融时报、美国华尔街日报等媒体近日都刊文表示，"人民币低估说"被夸大，人民币已基本达到合理的估值水平。中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军说："一个国家的货币不可能总是在升值通道上头，升值贬值升值贬值，这是市场的正常表现，没有好值得指责或者奇怪的，从另外一个角度来讲也是我国人民币汇率形成机制不断市场化改革的表现。" 数据显示，自2005年实施"汇改"以来到今年1月底，人民币对美元汇率累计升值约37％。而从今年3月17日起，人民币对美元的汇率波幅由1％扩大到了2％。也有分析指出，双向波动幅度加大，将是未来人民币汇率波动的主要特征，而人民币未来升值的空间并不大。