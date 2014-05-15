总统批评南哈州经营不善的一些企业负责人

哈新社阿斯塔纳讯，总统纳扎尔巴耶夫在南哈州听取经济社会发展情况汇报后，对当地经营不善的一些企业负责人提出了批评。

纳扎尔巴耶夫总统说："南哈州生产瓷砖、番茄酱的企业经营状况不尽人意，甚至处于停产和半停产状态，国家为这些企业投入了不少资金，但效果不理想，当前最紧迫的问题就是让这些企业恢复生产。如果企业负责人没有这个能力，那就让有能力的人来经营这些企业。"

对于发展中小型企业，总统纳扎尔巴耶夫说："我们已经出版了有关如何发展中小型企业的《发展中小企100例》指导书，其中所有方案在南哈州都可行，不能仅限于1-2人，要尽可能的发挥优势。" 今天总统纳扎尔巴耶夫还参观了《Bal Tekistel》地毯制造厂，厂长塔勒哈特∙斯卡科夫向总统详细介绍了该厂目前经营状况和未来发展计划，在接受采访时斯卡科夫表示，工厂采用现代化全自动生产线，大大提高了生产效率，至今该厂已出售100万平方米优质地毯，未来将进一步扩大生产，实现出口。 Bal tekstil 工厂坐落于市 南部经济特区，主要生产地毯以及毯类制品。该项目总投资84亿坚戈。第一期工程于2013年年底完工。投资17亿的第一期工程开设了6条生产线，提供了100个工作岗位。 据悉，2014年下半年还将建成有26条生产线的纺织厂，该项目投资总额为7.5亿坚戈，可为150人提供工作岗位。 工厂计划2015-2016年新增20条生产线，届时可提供360个新工作岗位，工厂年产量可达1500万平方米，工厂在正常运转情况下可以满足国内60%需求量，进一步每年可以实现100-200万平方米地毯出口。