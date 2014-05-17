新大陆最早人类骨骼揭示美洲人起源

哈新社阿斯塔纳讯，据纽约时报消息，美国科学家在在墨西哥尤卡坦半岛一个被水淹没的洞穴深处找到依据15、6岁左右的孩子骨骼。

在对她的骨骼进行分析后，科学家周四表示，她是新大陆发现的形态近乎完整、基因完好无损的最早的人类骨骼。她的骨骼进一步证明了美洲最早的开拓者与现代美洲印第安人之间的关系。 科学家们说，从这具1.2万年前的骨骼中获取的独特遗传标记表明，来自东北亚的、通过白令陆桥跨越白令海并最终到达美洲的首批狩猎采集者与现在很多美洲印第安人同属一个人口群。 这支由16位人类学家、遗传学家和洞穴潜水员组成的国际小组周四在《自然》杂志上公布了他们的发现。 如果得到更多研究的证实，那么一个世纪以来学者们情绪激昂的论战将有望被这个迷路女孩的骨骼所化解。这场争论的焦点是新大陆开拓者的起源以及他们今天的后代是谁。其他理论认为，最早的开拓者可能从南太平洋乘船而来，或是从西班牙跨越大西洋而来。 作为一个标本，这具骨骼被正式命名为HN5/48，但研究者称她"纳亚，纳亚是希腊神话中掌管水的女神。这具骨骼属于一个15、16岁的女孩。 科学家们说，这个女孩可能是因为口渴在漆黑的岩洞中摸索着找水并摔死的。由于冰川融化导致海平面上升，如今这个岩洞的洞底距离水面超过140英尺（约43米）。 2007年洞穴潜水者发现了这个被水淹没的岩洞。他们发现岩洞里散落着各种被水浸饱的动物骨骼，包括剑齿虎、巨型树懒和其他一些已绝种的更新世晚期生物。女孩的头骨搭在一块突出的岩石上，旁边是一根臂骨。