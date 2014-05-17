亚信峰会 中俄“有望签署天然气协议”
据新华社报道，应中国国家主席习近平邀请，普京将于5月20日至21日对中国进行国事访问，并出席在上海举行的亚洲相互协作与信任措施会议（简称"亚信"）第四次峰会。 中国外交部副部长程国平在星期四举行的中外媒体吹风会上说，在今年2月的索契会晤中，习近平和普京就加强天然气合作达成"重要共识"，双方企业已就有关天然气合同的绝大部分内容达成一致。 他表示，"目前双方的分歧主要在天然气价格问题上，两国企业正在就天然气价格在莫斯科交换意见。如果来得及，两国元首有望在普京访华期间签署有关合作协议。" 从2004年开始，中俄两国就俄罗斯向中国供应天然气进行了旷日持久的谈判，但供气价格及定价机制一直是谈判的主要障碍。 目前，在俄罗斯因为乌克兰问题受到欧美的批评和制裁之际，中国市场在经济和政治上的重要性都有所提升。 如果中俄两国最终达成协议，俄罗斯就可以使其天然气出口市场多元化，减少对欧洲市场的依赖。 亚洲安全 此次亚信峰会召开，正值中国与日本、越南、菲律宾等亚洲邻国间的纠纷愈演愈烈之际。 程国平说，习近平将在会上发表主旨讲话，"阐述中方对亚洲安全形势的看法，提出中方对加强亚洲安全对话与合作的主张，呼吁亚洲国家共同维护亚洲地区和平稳定"。 中方将在会上正式接任2014年至2016年亚信主席国。程国平说，习近平将宣布中方担任主席国期间"推动亚洲安全和亚信发展的主要举措"。 峰会将发表《上海宣言》，阐述成员国"对国际和地区形势的共同看法，宣示对解决有关热点问题的一致主张，对亚信未来发展作出规划"。 峰会是否会就乌克兰危机以及中国和邻国的领土纠纷进行讨论，将是外界关注的焦点。 除普京之外，联合国秘书长潘基文、伊朗总统鲁哈尼和哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫等也将出席峰会。越南参加峰会的代表是国家副主席阮氏缘。 亚信是1992年由哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫倡议建立的亚洲安全问题论坛，现有24个成员国、13个观察员国和组织。