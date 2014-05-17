马来西亚官员介绍下一阶段马航客机搜寻三大重点

哈新社阿斯塔纳讯，据国际在线消息，马来西亚代理交通部长希沙姆丁15日在吉隆坡举行的新闻发布会上说，下一阶段马航370航班搜寻工作的重点将放在重新分析数据以确认更准确的搜索范围、进行海底探测以及确认和部署相关的设备。

希沙姆丁说，尽管空中和海面的搜寻已经停止，但是一架澳大利亚飞机和来自马来西亚、澳大利亚和中国的舰船仍留守在珀斯待命，同时蓝鳍金枪鱼自主水下航行器将会继续进行搜索。

希沙姆丁表示，在机上人员家属的安排方面，三方同意一旦确定飞机最后所在的地点或是确认找到飞机残骸，家属们将尽快被安排前往珀斯。

他还说，马来西亚内阁14日同意成立一个通讯与媒体部长级委员会，该委员会将专注于加强三国政府间、乘客家属及其他相关机构的沟通。

对于要求马方公布国际海事卫星组织的原始卫星数据一事，他说，由于原始数据不由马航、马来西亚或澳大利亚政府所掌握，因此公开数据的决定权在国际海事卫星组织。

希沙姆丁还透露，马来西亚、澳大利亚和中国三方将从下周开始每周进行视频会议，讨论部署新的搜寻设备及相关费用问题。

3月8日，马航370航班客机搭载包括154名中国乘客在内的227名乘客及12名机组人员，从吉隆坡飞往北京。起飞后不久，客机在吉隆坡航空管制区与越南胡志明市航空管制区交界处同地面控制中心失去联络。