朴槿惠接见沉船事故遇难者家属代表并当面道歉

哈新社阿斯塔纳讯，据韩联社首尔5月16日报道，韩国朴槿惠总统16日下午3时50分许在青瓦台接见17名"世越号"沉船事故遇难者家属代表。16日是沉船事故发生满一个月的日子。朴槿惠表示，再次就政府的不足之处表示道歉，并向家属表示深切慰问。

朴槿惠上月29日和本月6日分别在国务会议和佛诞节庆祝法会上就沉船事故表示了歉意，此次是她第三次道歉，也是她首次在遇难者家属面前亲自道歉。 朴槿惠说，为了不使事故重演，政府将从根本上完善社会安全系统，从基础开始进行改革，不让无辜的生命白白牺牲。其间，政府广泛听取了有关专家的意见，并从安全系统到公职社会等诸多领域树立了改革计划。但我认为一直在现场的各位家属意见尤为重要，因此决定今天跟大家见面。若各位提出其间感受到的各种问题，我承诺定将去解决和改善这些问题。 对此，遇难者家属代表表示，失去孩子后，我们还看到政府善后工作不力，我们对此感到绝望，甚至愤怒。我们认为让历史记住那些遇难者，让他们的死变得有价值，这是包括总统在内的政府的责任。我们想知道，政府是否有这方面的具体方案。朴槿惠回答说，为了让韩国脱胎换骨，成为与事故发生之前完全不同的国家，政府正在竭尽全力。 此次会面是朴槿惠亲自提出的建议。本月9日，遇难者家属们曾到青瓦台抗议，并要求会见朴槿惠，但朴槿惠没有亲自出面，而是由青瓦台政务首席秘书朴晙雨和公报首席秘书李贞铉接见了家属代表。分析认为，此次朴槿惠亲自接见遇难者家属，除了向家属表示慰问之外，也是为下周发表"对国民谈话"搜集意见。 4月16日上午，韩国载有476人（初步统计）的"世越号"客轮在全罗南道珍岛郡海域发生沉船事故，生还者只有172人。截至目前，这起事故造成284人遇难，仍有20人下落不明。