印度大选揭晓莫迪将任总理

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网报道，印度人民院（议会下院）选举结果16日揭晓，印度人民党以压倒性优势赢得大选，将成为议会多数党，组建下届印度联邦政府，该党总理候选人莫迪将出任总理。

独力赢得议会多数



根据当地电视台报道，统计结果显示，人民党将在共有545个席位的议会下院拥有280个以上的席位，30年来首次单独成为议会多数党。该党领导的全国民主联盟将获得330个以上的议席。国大党在选举中遭到惨败，获得的议席不足50个，其领导的团结进步联盟所获全部席位也只有60个左右。

在选举结果揭晓后，莫迪发表演讲，对印度人民推选人民党为执政党和他本人为总理表示感谢，表示将不辜负选民期待，努力发展经济。

莫迪当天还坐车前往位于古吉拉特邦的母亲家中。莫迪与他母亲会面并触摸她的脚，这是印度教教徒向长辈亲属寻求祝福的传统礼仪。莫迪的母亲随后在莫迪额头上点朱砂并喂糖给他。

在新德里印度人民党总部外，工作人员正在发放糖果，燃放烟火，一些人跳舞欢庆胜利。软件工程师拉伊与朋友在印度人民党总部外拥抱，大声呼喊表达喜悦。"我太高兴了，因为所有印度人希望有一个强力政府。"



甘地家族遭遇打击



现执政党国大党面临连续十年执政以来最惨重的失败。自印度1947年独立以来，国大党只有13年没有成为执政党。国大党发言人拉吉夫承认选举失败，说："我们接受失败，已经做好成为反对党的准备。"他说："莫迪向民众许诺星星和月亮，民众相信了那个梦想。"

国大党失利同样是对甘地家族的打击，这个著名的政治家族曾诞生3位总理。现年43岁的国大党副主席拉胡尔•甘地作为热门总理人选参选，但仅以微小优势赢得议席。一名国大党高级成员告诉记者："我们需要一项彻底检查，从高层开始。"

人民党发言人尚卡尔则说，政治继承、政治家族和政治优待正在"接受惩罚"。

政绩不佳选民"换党"

印度本次大选参加投票人数达5.5亿，投票率达66%以上，创历史新高。当地舆论认为，人民党这次获得胜利，主要原因是印度民众对国大党过去几年的政绩，特别是经济社会发展状况、政府官员腐败和通货膨胀等问题十分不满，对人民党和莫迪振兴印度经济的能力比较有信心。