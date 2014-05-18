马来西亚总理承认政府拯救为时已晚 马航或宣告破产

哈新社阿斯塔纳讯，据《联合早报》17日报道称，马来西亚总理纳吉布承认，现在要拯救财务状况不断恶化的马航或许为时已晚，因为马航经历MH370客机失踪事件后，经营变得更艰难，因此他不排除马航宣布破产的可能性。这是马来西亚最高领导人首次表明，这家国营航空公司有可能关门。

纳吉布日前表示，马航在MH370客机事件之前已面对连年亏损以及与职工会之间的劳资纠纷，发生了MH370空难之后，处境就更艰难了。他认为若要重组马航，宣布破产是其中一个选项。

纳吉布说："我们必须从所有角度研究此事，因为马航是一家政联公司而非私人企业，因此我们(一旦宣布马航破产)的行动，必定引起雇员和公众反弹。"

马来西亚代交通部长希山慕丁也曾指出，政府不会出手拯救马航。他说："政府会为马航提供援助？不会。"

马航高层坚持仍有办法挽救

尽管如此，马航首席执行官阿末佐哈里认为，马航在没有接受政府拯救或申请破产的情况下，还是可以改进公司的表现。"我们知道需要做些什么，以让马航继续运作。"

马航雇员职工会主席阿里雅斯阿兹则认为，马航是政联公司，因此政府应该协助马航。"我们需要政府协助，我们需要政府协助服务客户。我们是政联公司，我们应该得到所需的协助。"

马航前天公布的2014年首季业绩报告显示，今年首季净亏损超过4.42亿令吉（约1亿欧元），比去年同期约2.79亿令吉（约6300万欧元）亏损暴增近一倍。

马航是东南亚第四大航空公司，马国政府通过财政部属下的国库控股(Khazanah)持有马航69.4%股权，是马航的最大股东。马航过去三年因航线不赚钱与激烈的区域竞争，累计亏损高达13亿令吉（约2亿9千万欧元）。马航去年宣布了一系列资本重组计划，其中包括国库控股注资27亿令吉（约6亿1千万欧元）。

马国媒体认为，历届政府并非没有尝试引进专业管理者试图振衰起弊，不过如果管理者并非马来族，政府很可能会面对来自政治领域、马航工会与各相关利益团体的巨大压力。

这些团体认为引进非马来族任高级管理层"有辱马来族尊严"，并可能为此发动抗争。政府基于各种因素，几乎无力抵挡这些压力，导致马航多年来虽推出种种整顿措施，但最后都不了了之。

马来西亚航空业分析员苏古尤索夫认为，马国政府对马航必须"爱深责切"，包括让马航破产，就像数年前日本航空公司的情况一样。"政府应该研究是否让马航破产。(马航)唯一的出路，其实是‘创意性的毁灭'后再重建。"