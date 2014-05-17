潘基文对亚信第四次峰会取得巨大成功充满信心

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网报道，联合国秘书长潘基文１６日在纽约联合国总部说，他对即将在中国上海举行的亚洲相互协作与信任措施会议（简称"亚信"）第四次峰会取得巨大成功充满信心，并对中国即将在峰会上正式接任２０１４年至２０１６年亚信主席国充满期待。

潘基文当天在接受新华社等中国媒体记者联合采访时说："我确信此次上海峰会一定会取得巨大成功。"应中国政府邀请，潘基文将于１８日至２２日对中国进行正式访问并出席将于２０日至２１日在上海举行的亚信第四次峰会。 潘基文说，亚信自１９９２年成立以来，目前已拥有２４个成员国。中国、印度和韩国等国家都是亚洲重要的国家，亚洲不少其他国家的经济增长在世界处于领先位置，特别是中国作为联合国安理会五个常任理事国之一，在促进亚洲，甚至整个世界的和平与安全方面能够发挥十分重要的作用。 潘基文说："我衷心希望通过此次亚信峰会，亚太地区的国家领导人能够通过对话，以和谐的方式来促进和平与稳定。"潘基文表示，他对目前亚洲地区的武装冲突和领土争端仍未得到妥善解决等表示关切，他希望亚洲地区国家领导人能够以此次亚信峰会为契机，本着向前看的精神，通过对话与合作解决有关问题。他说："世界上没有各国领导人通过对话解决不了的问题。" 他说，亚洲，特别是东北亚地区，是经济增长迅速与科技创新活跃的地区，国际社会对亚洲国家充满期待。要想使２１世纪真正成为亚洲的世纪，亚洲国家必须更加团结，因此此次峰会为亚洲国家领导人通过对话来促进亚洲地区的和平稳定和经济发展提供了一个很好的平台。 关于中国即将接任亚信主席国，潘基文说："我对中国在领导亚信过程中所表现出来的领导能力与远见卓识充满期待，中国一定能够发挥非常重要的作用。"他说，亚信的重要性就在于作为一个区域性国际组织，其成员国涵盖亚洲大多数重要国家，联合国很高兴代表国际组织作为观察员参加峰会。他表示相信，通过此次上海亚信峰会，亚洲国家之间的相互协作将更加密切，合作将更加紧密。 本次峰会以"加强对话、信任与协作，共建和平、稳定与合作的新亚洲"为主题，与会领导人将围绕"亚洲安全形势"、"推进亚信对话、信任与协作的措施"等议题发表意见。