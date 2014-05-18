越南总理群发"爱国短信"煽动国民

哈新社阿斯塔纳讯，据美国中文网消息，"总理请求和呼吁每一个越南人，发扬爱国主义精神，以合法的行动捍卫祖国的神圣主权。"就在全世界震惊于越南暴力排外之际，越南总理阮晋勇向数以百万计的该国民众发了这样一条短信。美联社报道说，该短信是在周四、周五期间发送的，用以敦促民众"捍卫国家主权"。香港《南华早报》网站16日的文章说，阮晋勇在短信中称"不应让坏分子煽动损害国家利益和形象的极端行动"，但短信没有谴责本周爆发的骚乱。《日本经济新闻》称，越南政府煽动爱国心，可能给国民造成只要是抗议中国干什么都可以的印象。

越南的民族主义情绪已经灾难性的爆炸。 "越南人拒绝为中国人服务，取消赴中国的旅行，抵制中国产品。"越南网16日以此为题报道称，越南中部旅游城市芽庄一家三星级宾馆在其接待处的告示牌上写着"除非中国政府将981钻井平台撤离越南海域，否则我们不会接待中国人。"报道援引一名越南律师的话说，这不违反法律，因为他们有权不向不喜欢的人提供服务。报道还说，在社交网络上，一些人呼吁其他人对所有与中国相关的东西说"不"，不买中国廉价的智能电话，不买中国服装，不买中国电器，不看中国电影。据官方的越通社报道，胡志明市祖国阵线委员会已经激活为渔民、海警和渔检力量募捐的活动。"西贡商信银行向越南海警和渔检力量捐赠10亿越盾，旨在鼓舞并为在东海上执行任务的战士们接力"。

16日，越南网刻意挑选一些国际反应，声称"国际社会继续谴责中国侵入越南专属经济区"。在报道中，澳大利亚外交部14日发声明对南海局势"表示深深的担忧"，都被硬作为谴责中国的证据。越南还试图挑拨中国与东盟其他国家的关系。越南tuoitrenews16日援引该国副外长范光荣的话称，中国981钻井平台作为一种移动设施，能够被部署在任何国家的水域，而不只是当前的越南。

台湾《联合晚报》16日援引美国媒体的报道称，中国大陆与越南的钻井平台争端，引发越南反华暴动，但东盟国家对两国纠纷持观望态度，越方强硬响应显得势单力薄。作为东盟秘书长的越南人黎良明16日不顾身份对美国《华尔街日报》称，东盟下一步有必要让中国撤出越南领海，这是当务之急。他还说，中国的撤出有利于重拾对通过对话解决涉及多国的领土争端的信心。

6日，一位中国学者对《环球时报》说，越南政府在打"爱国牌"，此次反华暴力活动的背后是越南经济在走下坡路，5月8日，越南基准股票指数暴跌超过6%，是近13年来最大单日跌幅，此后股市仍持续下滑。这位学者提醒说，经济低迷加上外来势力操作，今后越南排华行为可能常态化。

中国外交部发言人华春莹16日表示，在越南平阳省、河静省等多地发生的打砸抢烧严重暴力事件，已有两名中方人员在事件中不幸遇难身亡，上百人受伤。在这次事件中，受到冲击破坏影响最大的是位于河静省的中冶公司。昨天中国驻越南使馆人员已赶到中冶公司事发现场。中国政府联合工作组16日上午抵达越南，正加紧开展工作。我们要求越方立即制止一切暴力行为，严惩凶手，并且确保类似事情不再发生。