阿斯塔纳文化节在圣彼得堡隆重举行

哈新社阿斯塔纳消息，据24.KZ.网站报道"，阿斯塔纳文化节在涅瓦河畔举行，参观哈萨克民俗文化村的市民和游客络绎不绝，对文化村产生了浓厚的兴趣。为了进一步了解哈萨克斯坦各民族的民俗风情，很多人希望去哈萨克斯坦体验生活。

文化节活动以多种方式，多角度、多侧面地展示出哈萨克斯坦各民族原汁原味、丰富多彩的民风民情和民俗文化，让圣彼得堡市民充分感受到了以哈萨克族为主的我国各民族的灵魂和魅力。 在文化村的一间展厅机器人还不停地向来访的客人用哈萨克语和俄语打着招呼，解说员向来访的客人介绍着哈萨克斯坦渴望革新的象征阿斯塔纳市的建设成果，许多市民对城市建设日新月异、面貌焕然一新的阿斯塔纳产生了强烈的向往。 圣彼得堡市市民叶夫根尼•索罗金说："阿斯塔纳是一座发展迅速的现代化城市，她向世界展示了哈萨克斯坦的自信，有机会一定去阿斯塔纳"。 活动期间圣彼得堡市总督格奥尔基•波尔塔夫琴科与阿斯塔纳市市长塔斯马哈穆别托夫率领的代表团进行了会晤，双方就加强阿斯塔纳市与圣彼得堡市之间的经济文化交流进行了深入交谈。双方还签署了一些列合作协议，其中包括在圣彼得堡建设《阿斯塔纳》写字楼。