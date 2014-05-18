“朝鲜平壤未完工住宅楼倒塌造成伤亡”

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，朝鲜官方媒体披露，首都平壤上周发生了一起"无法想象"的建筑工地"严重事故"，并造成人员伤亡，但对具体死伤者数目只字不提。

朝中社星期天（5月18日）报道，事故于13日在平壤平川区发生，至星期六（17日）搜救工作结束，人民保安部长崔富一等到场向群众道歉。

报道还引述朝鲜劳动党平壤市党委责任书记金秀吉说，最高领导人金正恩得知这起事故后"心如刀割、彻夜未眠"。 消息传出后，韩国一名匿名官员称，事故为一幢尚未建成但已入伙的23层高居民楼倒塌，但此说法仍待证实。 法新社、美联社等引述这名首尔官员说，朝鲜民众在居民楼完成施工前迁入十分常见，而这次发生事故的楼房共有92户家庭居住。 朝中社的报道说，事故"因一些干部草率施工住房、监督不力的不负责任的工作态度"而发生，但并未交代具体经过。 罕见道歉 据朝中社发放的照片所见，事发现场为一处山坡旁边，数百人站立听取官员讲话。照片中有多台大型挖掘机具，但无法得知是否与搜救行动有关。 美联社指出，朝鲜官方媒体极少报道此类负面消息。 朝中社说，崔富一与负责监督这项建设工程的朝鲜人民内务军将领鲜于亨彻等官员星期六"向遇难者家属和平川区居民等首都市民表示深切慰问和道歉"。 报道说："人民保安部长崔富一说事故责任在于他没有落实好朝鲜劳动党的爱民政治，并就未能事先发现和彻底排除可能危害人民生命财产的因素而造成无法想象的严重事故作了反省。" "崔富一表示，对人民犯下的这一大罪无法补偿、无法饶恕，再三对遗属和市民表示深深的道歉。" 平壤据信有人口250万，居民大都是劳动党高层党员等高干子弟。