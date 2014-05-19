伊朗称核权利为谈判红线 批西方国家某些要求不切实际

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网消息，伊朗与伊核问题六国最新一轮谈判在维也纳结束，会谈没有取得任何实质性成果的消息让外界震惊。随着谈判遭遇挫折，各方再度开始互相指责。17日，伊朗官员和专家们再度强调伊朗的核权利不容谈判，指责西方在谈判中提出的某些要求不切实际。

17日，伊朗副外长兼副谈判代表阿拉格西在接受采访时再度强调，伊朗根据国际法和国际条约所拥有的核权利是伊朗参加谈判的底线之一，不应该成为谈判的内容。阿拉格西特别强调，西方国家再度对本就争议不断的阿拉克重水反应堆项目提出了某些荒诞且不切实际的要求。他说，伊朗此前就已经宣布，不会放弃目前使用的重水反应堆技术，但将会通过技术手段对这个项目进行改造，使其核反应产物钚的产量大幅削减到最初设计产量的1/5，但在本轮谈判中，西方国家再次要求伊朗缩减该项目的发电能力或者将其改建为其他类型的反应堆，伊朗无法接受这一要求。 阿拉克重水反应堆项目一直是各方争论的焦点，由于该反应堆的反应产物之一"钚"是生产原子弹的重要原料，西方国家一直怀疑伊朗在利用这个项目秘密进行核武器的研发工作。伊朗原子能组织此前宣布，伊朗将会对这个反应堆进行技术改造，并称相关的建议已经获得了伊核六国和国际原子能机构的认可。该反应堆设计年发电量是40兆瓦，伊朗同时还规划使用这个反应堆逐步取代目前在德黑兰一个医用核项目生产用于医疗领域的放射源。 伊朗的一些专家在接受媒体访问时也指责西方国家对谈判毫无诚意。中东问题专家阿法拉西亚比表示，西方国家在谈判中提出的一些要求完全不切实际，将会给谈判带来灾难性后果。实际上，自从谈判进入深水区以来，美国一直试图将伊朗的弹道导弹和其他军事项目纳入最终协议谈判的过程中，而伊朗则一直强调这些项目或计划是伊朗的国防事务，与核计划完全没有关系，并始终坚持自己的核计划是出于和平目的的。 本轮谈判遭遇挫折，不仅打消了此前各界对于7月达成最终协议的盲目乐观情绪，也给未来的谈判蒙上了一层阴影。但从目前的局面来看，达成最终协议的希望依然存在。阿拉格西表示，随着谈判的深入，各方也确实做好了面对越来越多的困难和挑战的准备，在本轮谈判中，双方进行了各种级别的谈判，对各种问题都进行了商讨，但是确实因为分歧过大使本轮谈判无果而终。他说，6月伊朗还将与六国举行至少一到两轮会谈，继续就有关问题进行商讨，目前还不能说整个谈判已经失败。 伊朗最高精神领袖哈梅内伊的顾问韦拉亚提17日也表示，他不认为核谈判已经陷入了僵局，强调伊朗会通过谈判来解决核问题。在伊朗看来，自己已经在进入深水区的伊核问题谈判中展现出了足够的诚意和灵活度，而对一向习惯于指责他人的伊朗来说，谈判能否取得最终的成功，目前西方的态度显得尤为重要。