上海进入“亚信时间”
亚信峰会是继２０１０年世博会后在上海举办的又一国际盛会，是中国今年"主场外交"两大国际会议之一。 亚信拥有长达２２年的历史，是亚洲为数不多的跨文明、跨区域、讨论地区安全与合作问题的重要多边平台，为亚洲地区安全稳定和对话合作作出了重要贡献。这是峰会首次来到中国举办，因而备受关注。 在１８日举行的亚信峰会首场吹风会上，中国外交部副部长程国平介绍说，根据各方最新确认情况，包括亚信成员国、观察员、峰会客人在内的４６个国家和国际组织领导人、负责人或代表将与会，其中有１１位国家元首、１位政府首脑；还有包括联合国秘书长潘基文在内的１０位国际组织负责人。 屠光绍在１９日的发布会上说，去年夏天以来，上海接到中央交办的任务后，市委、市政府高度重视，举全市之力确保亚信峰会的服务保障，专门成立了上海市亚信峰会保障筹备工作协调小组，其下设立１２个分小组，涉及场馆安排、礼宾接待、电力、交通、安保、环境等；企业、社会组织、广大志愿者都积极参与其中，上海各界形成了服务保障亚信峰会的合力。 他还说，峰会对安保的要求非常高。按照中央统一要求、公安部统一部署，上海公安系统等与长三角地区通力合作，全力以赴保障峰会。同时，安保工作也得到了上海市民的广泛支持，全社会共同构筑起亚信的安保体系。 据了解，位于上海世博中心的亚信峰会新闻中心已于１８日启用，专门服务来自世界各地的上千名记者。东道主还建立了"掌上新闻中心"，首次为与会记者提供便捷的手机客户端信息服务。 上海还成立了亚信峰会交通行业安保工作领导小组，设港口码头、内河水运、道路危险货物运输、道路客运、道路保障、轨道交通、市境道口等专项工作组，制定了安保专项管控方案。 在与峰会相关的重点区域，上海警方加强部署特警、武警，实施叠加巡逻、动态备勤。在一些重要景观场所可以见到驾驶摩托车的巡逻警队和佩枪巡警等。上海、江苏、浙江海警部队５００余名官兵，也加入了亚信峰会海上安保阵容。 上海共启用亚信峰会定点医疗保障医院１８家，组建了６０个医疗小组，１４个专科医疗小组，４支专家队伍和４５组配备监护型急救车的急救小组等参与峰会医疗保障，提供２４小时全天候服务。距离会场较近的上海东方医院、浦南医院等已进行了多次应急救援演练。 此次共有３０万名平安志愿者在公共场所、主要景观、道路，提供各类公益服务，倡导"服务亚信、奉献亚信，我参与，我快乐"的理念。 程国平指出，上海是中国改革开放的窗口，是重要的国际经济金融中心。本次亚信峰会在上海举办具有象征意义，对上海进一步深化对外开放，向亚洲乃至整个世界展示中国改革开放成就提供重要契机。 他强调，中方期待此次亚信峰会开出共识、开出成果、开出成效，成为亚信历史上具有里程碑意义的一次盛会。亚信的接力棒即将交到中国手中，这对中方是信任，也意味着责任。中方有信心同亚信成员国一道，共同为亚洲和平稳定作出新贡献。