上海进入“亚信时间”

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网上海５月１９日报道，１９日，随着多国元首陆续抵达，上海正式进入"亚信时间"。上海市委常委、常务副市长屠光绍在接受新华社记者采访时说，亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会的各项服务保障工作已筹备就绪。

亚信峰会是继２０１０年世博会后在上海举办的又一国际盛会，是中国今年"主场外交"两大国际会议之一。 亚信拥有长达２２年的历史，是亚洲为数不多的跨文明、跨区域、讨论地区安全与合作问题的重要多边平台，为亚洲地区安全稳定和对话合作作出了重要贡献。这是峰会首次来到中国举办，因而备受关注。 在１８日举行的亚信峰会首场吹风会上，中国外交部副部长程国平介绍说，根据各方最新确认情况，包括亚信成员国、观察员、峰会客人在内的４６个国家和国际组织领导人、负责人或代表将与会，其中有１１位国家元首、１位政府首脑；还有包括联合国秘书长潘基文在内的１０位国际组织负责人。 屠光绍在１９日的发布会上说，去年夏天以来，上海接到中央交办的任务后，市委、市政府高度重视，举全市之力确保亚信峰会的服务保障，专门成立了上海市亚信峰会保障筹备工作协调小组，其下设立１２个分小组，涉及场馆安排、礼宾接待、电力、交通、安保、环境等；企业、社会组织、广大志愿者都积极参与其中，上海各界形成了服务保障亚信峰会的合力。 他还说，峰会对安保的要求非常高。按照中央统一要求、公安部统一部署，上海公安系统等与长三角地区通力合作，全力以赴保障峰会。同时，安保工作也得到了上海市民的广泛支持，全社会共同构筑起亚信的安保体系。 据了解，位于上海世博中心的亚信峰会新闻中心已于１８日启用，专门服务来自世界各地的上千名记者。东道主还建立了"掌上新闻中心"，首次为与会记者提供便捷的手机客户端信息服务。 上海还成立了亚信峰会交通行业安保工作领导小组，设港口码头、内河水运、道路危险货物运输、道路客运、道路保障、轨道交通、市境道口等专项工作组，制定了安保专项管控方案。 在与峰会相关的重点区域，上海警方加强部署特警、武警，实施叠加巡逻、动态备勤。在一些重要景观场所可以见到驾驶摩托车的巡逻警队和佩枪巡警等。上海、江苏、浙江海警部队５００余名官兵，也加入了亚信峰会海上安保阵容。 上海共启用亚信峰会定点医疗保障医院１８家，组建了６０个医疗小组，１４个专科医疗小组，４支专家队伍和４５组配备监护型急救车的急救小组等参与峰会医疗保障，提供２４小时全天候服务。距离会场较近的上海东方医院、浦南医院等已进行了多次应急救援演练。 此次共有３０万名平安志愿者在公共场所、主要景观、道路，提供各类公益服务，倡导"服务亚信、奉献亚信，我参与，我快乐"的理念。 程国平指出，上海是中国改革开放的窗口，是重要的国际经济金融中心。本次亚信峰会在上海举办具有象征意义，对上海进一步深化对外开放，向亚洲乃至整个世界展示中国改革开放成就提供重要契机。 他强调，中方期待此次亚信峰会开出共识、开出成果、开出成效，成为亚信历史上具有里程碑意义的一次盛会。亚信的接力棒即将交到中国手中，这对中方是信任，也意味着责任。中方有信心同亚信成员国一道，共同为亚洲和平稳定作出新贡献。