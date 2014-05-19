总统纳扎尔巴耶夫与中国国家主席习近平举行会谈

哈新社上海5月19日电，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫与中国国家主席今日在上海举行会谈。

两国领导人就哈中关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，决定全面对接两国发展战略，提升战略合作水平，共同推动亚信发展，维护地区安全稳定。 纳扎尔巴耶夫表示，哈中两国在许多重大问题上立场一致。双方都主张各国有权根据本国国情选择自己的发展道路。哈方坚定致力于发展哈中全面战略伙伴关系，对深化两国务实合作寄予厚望。哈方愿为中国经济建设提供有力能源支持。哈方欢迎中方扩大对哈方非资源领域投资，优化双边贸易结构。哈方积极支持和参与丝绸之路经济带建设，拉动经贸、交通和边境口岸基础设施建设、金融等领域合作。哈方愿同中方加强反恐合作，共同推动上海合作组织发展，有效应对各种威胁和挑战。 习近平表示，当前，中哈关系发展顺利，政治互信和各领域合作均达到前所未有的高水平。去年双方达成的共识正在得到有效落实。今年是中国全面深化改革开局之年，也是哈萨克斯坦推进"2050年战略"起始之年，两国合作互补互惠大有可为。双方要落实好经贸合作中长期发展规划，扩大双边贸易和投资规模。中方欢迎哈方积极参与上海自由贸易试验区建设，希望双方全面深化能源资源合作，加强农业、通信、创新产业、高新技术等领域合作。双方还要以共同制定中哈毗邻地区合作规划纲要为契机，推动地方合作，密切人文交流。中方愿同哈方加强在打击"三股势力"、禁毒、网络信息安全等领域合作。当前，国际和地区形势复杂多变，中哈双方要加强在上海合作组织内的协调和合作，共同维护地区安全稳定。 纳扎尔巴耶夫表示，亚信的接力棒即将传递到中方手中，相信在中方主持下，亚信一定能取得更大发展。预祝本次峰会取得成功。 习近平表示，亚信上海峰会明天将举行。许多国家和国际组织领导人出席。这充分说明，各方对亚信这一平台日益重视，对亚洲安全关注度不断上升。亚信是纳扎尔巴耶夫总统20多年前倡议成立的，对今天的亚洲仍然具有重要现实意义。中方愿同各方一道努力，把这次峰会开好，把亚信发展好。 两国元首还就中亚局势、阿富汗等问题深入交换了意见。 两国元首共同签署《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国联合宣言》，并见证了能源、投融资等领域合作文件的签署。 两国元首还共同出席哈中连云港物流场站项目远程投产仪式。在听取项目双方负责人通过视频连线汇报后，纳扎尔巴耶夫和习近平共同启动控制系统，项目正式投产运营。 会谈后，纳扎尔巴耶夫在习近平见证下，接受了"丝绸之路和平奖"。 会谈前，习近平在上海西郊会议中心广场为纳扎尔巴耶夫举行欢迎仪式。