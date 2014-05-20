纳扎尔巴耶夫：理想是获得成功的最大动力

哈新社阿斯塔纳讯，今天总统纳扎尔巴耶夫做客新华网在线与中国网民交流，回答中国网民提出的问题时说，理想是获得成功最大的动力。

总统说："搞电脑的应该非常精通电脑，司机也应该非常好地掌握自己的职业技能。冶金工业是非常复杂的生产。要进行冶金工业，必须对大地物理、金属、化学都要有非常深的了解。我们要了解所有的金属制品，材料学我们也要很精通。因为钢材需要通过一些专用的设备运输，所以我们对这方面也要深入研究。这不是一个秘密，通过这些学习，我认识了经济的各个方面，对我现在来讲都非常有帮助。我在工人集体里工作，所以在做出决定的时候，我经常会想，会对普通人有什么影响。我认为所有人都应该提出自己的目标，你搞一行就必须精一行。我从来没有想过我会成为总统，我以前的理想是成为一个出色的冶金工人。但是计划会改变，生活也会改变，但我还认为我还是一个出色的冶金工人。因为这样，让我担任了团的工作、党的工作，在这些岗位工作上，我争取把一切做好。所以你们要完善自己，喜欢你所从事的职业，对一个人来讲这是非常重要的。如果不顺利的话，不应该放弃，任何一扇门都不会对你关闭的，你必须找到一扇门去开启。所以每个人都应该有非常大的理想，为自己的国家、为自己的人民做一些好的事情，这一切都会帮助他成功的。"