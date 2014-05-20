专家：中俄之间的共同需求

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，中国现代关系研究院的中亚专家许涛博士向BBC中文网表示，由于国际大环境的关系，使得中俄两国的共同需求"高度一致"。

他说，在普京领导下的俄国，如今是在"恢复"以往的国际地位，而中国则是"成长中"的大国，两国如今在寻找新的国家关系模式。 许涛认为，经由参与上海合作组织之类的国际机构，中俄认识到彼此能够合作的领域相当的多。 而两国也对现在的国际秩序感到不满，他说，可能是欧美还有残留冷战思维，因此对中国或者是俄国作为大国都有极深的疑虑。 许涛说，其实这是一种误解，因为现在不论是俄国还是中国，主要还是以自己的国家利益为主，不可能出现类似《华沙公约》之类的联盟组织。 他表示，俄国也很希望分散能源输出的对象，中国就是其中之一，不过根据国际通讯社的报道，中俄间天然气输出协议经过10年，因为价格仍然无法签字确定。 虽然有消息称，这次普京访华参加亚信峰会期间，两国有望签署这个总量380亿立方米、为期30年的天然气供应协议，但是期间的困难与谈判，也显示中俄之间各自有自己的考量。 此外，虽然普京形容中俄关系是其"外交优先"，但是俄国与越南和印度也有良好的关系，俄国是两国的主要军备来源，而印越两国与中国都有由来已久的领土或领海争议，这种关系未来也有可能成为中俄之间进一步发展关系的障碍。 普京：中俄彼此尊重 在前往中国参加上海亚信峰会之前，俄国总统普京对中国媒体形容两国的合作是全球的榜样。 普京表示，在两国的共同努力之下，彼此已经建立了一个"可供仿效的模式"，并说，中国是"俄国所信赖的朋友"，与中国建立更密切的关系则是俄国"外交政策上无条件的优先"。 称两国的关系是建立在"彼此利益和有效地造福两国人民的基础上"，并说两国都知道，还没有完全"发挥合作的潜能"，两国也"互相尊重彼此的利益"。 普京强调，中俄两国已经在国际社会上"成功地合作"，并且"紧密地协调应对股价挑战与危机的步骤"。 "我们在主要国际和地区议题上的立场是类似甚至是相同的"普京在采访中说。 而借着这次在上海举行的亚信峰会（亚洲相互协作与信任措施会议第四届峰会），普京认为必定可以加强两国在各个领域的双边合作、深化两国在国际事务上的协调。